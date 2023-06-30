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O görüntüler ortalığı karıştırdı! Ünlü oyuncu 8 aylık hamile eşinden özür diledi...

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#NESRİ CAVADZADE#Bora Akkaş#Uraz Kaygılaroğlu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2023 18:03

Oyuncu Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı video olay oldu. Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum gününde çekilen görüntüler oyuncu Bora Akkaş'ı zor duruma düşürdü!

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Nesrin Cavadzade, Uraz Kaygılaroğlu’nun doğum gününü birlikte yer aldıkları bir videoyu paylaşarak kutladı.

Oyuncu, Kaygılaroğlu’nu öpücüklere boğduğu paylaşımına “Seni çok ama çok seviyorum! İyi ki varsın, iyi ki arkadaşımsın” notunu düştü.

Görüntüler, aşk dedikodularını da beraberinde getirdi. Cavadzade, yapılan olumsuz yorumlara İngilizce yanıt verdi: “Haters gonna hate.” (Kıskananlar çatlasın.)

O görüntüler ortalığı karıştırdı Ünlü oyuncu 8 aylık hamile eşinden özür diledi...

 

ORTALIĞI KARIŞTIRAN GÖRÜNTÜ

Sosyal medyada gündem olan o görüntülerde Bora Akkaş da oyuncunun göğsüne para sıkıştırken dikkat çekiyor.

8 aylık hamile eşi Oben Alkan’la mutlu bir evliliği olan Akkaş paylaşılan görüntülerden rahatsız oldu.

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Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Akkaş görüntülerin geçen yıla ait olduğunu söyledi ve eşi Oben Alkan'dan özür diledi.

O görüntüler ortalığı karıştırdı Ünlü oyuncu 8 aylık hamile eşinden özür diledi...

NESRİN'E PARA TAKMAK BENİM NE HADDİME!

Akkaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Nesrin'in, Uraz'ın doğum günü için hazırladığı postta yer alan geçen sene çekilmiş o video çok saçma ve talihsiz olmuş. Neden bu video bilmiyorum. Halim ve tavrımdan ya da videonun seçili bölümünden anlaşılmıyor olabilir ama bu aramızdaki şaka idi. Yoksa Nesrin'e para takmak benim ne haddime... Videonun çekildiği tarih, oturduğumuz masa, arkadaşlarımız ve bu olayın başında sonunda ne olduğu görünmediği için toplum tarafından hoş karşılanmayan her şeyi anlıyorum. Bunun eşimin doğuma bu kadar yakın bir zamanda bir mesele haline gelmesinden derin mutsuzluk duyuyorum. Konu, sadece Uraz'ın doğum günü olmalıydı. Görüntünün yarattığı bu kötü duygular için eşim Oben'den özür dilerim. Bu konu özelinde beni yargılayan insanlara mutsuzluğumu belirtmek isterim"

Gözden KaçmasınDoğuma günler kaldıDoğuma günler kaldıHaberi görüntüle

 

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#NESRİ CAVADZADE#Bora Akkaş#Uraz Kaygılaroğlu

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