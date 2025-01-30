Bu görüntülerin yayınlanması etik mi? Bennu Yıldırımlar'dan Nuri Bilge Ceylan açıklaması

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“Görkem İldaş ile Pazar Sohbeti” programına konuk olan Yıldırımlar, ünlü yönetmenin eleştirileri karşısında neden sessiz kaldığını şöyle açıkladı:
“Bakışlarımdan mutlaka kendisi de bir şeyler anlamıştır. Bir yönetmen olarak saygı duyup dinledim ben onu. Ama iş biraz uzayınca, başka yerlere doğru gitmemesi açısından, insan konuşmuyor diyeyim.”
Yıldırımlar, Ceylan’ın o görüntüleri yayınlamasını da eleştirdi:
“Etik değil. Çekim ortamında her şey olabilir, söylenebilir. Ama bunun yayınlanması etik mi? Bu konu üzerinde düşünülmesi gerekir.”