Bu görüntülerin yayınlanması etik mi? Bennu Yıldırımlar'dan Nuri Bilge Ceylan açıklaması

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“Görkem İldaş ile Pazar Sohbeti” programına konuk olan Yıldırımlar, ünlü yönetmenin eleştirileri karşısında neden sessiz kaldığını şöyle açıkladı:

“Bakışlarımdan mutlaka kendisi de bir şeyler anlamıştır. Bir yönetmen olarak saygı duyup dinledim ben onu. Ama iş biraz uzayınca, başka yerlere doğru gitmemesi açısından, insan konuşmuyor diyeyim.”

Yayınlanan görüntülerde Nuri Bilge Ceylan Bennu Yıldırımlar ’ın performansını eleştiriyor ve oyuncuya “Okulda çok konsantre olmayı öğretiyorlar size. Odaklanmayın, bırakın aksın o kendi kendine” diyor.

Yıldırımlar, Ceylan’ın o görüntüleri yayınlamasını da eleştirdi:

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“Etik değil. Çekim ortamında her şey olabilir, söylenebilir. Ama bunun yayınlanması etik mi? Bu konu üzerinde düşünülmesi gerekir.”