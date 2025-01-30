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Bu görüntülerin yayınlanması etik mi? Bennu Yıldırımlar'dan Nuri Bilge Ceylan açıklaması

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#Bennu Yıldırımlar#Nuri Bilge Ceylan#Ahlat Ağacı
Bu görüntülerin yayınlanması etik mi Bennu Yıldırımlardan Nuri Bilge Ceylan açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 16:16

Nuri Bilge Ceylan’ın 2018 yapımı “Ahlat Ağacı” filminin setinde Bennu Yıldırımlar’ın oyunculuğunu eleştirip tavsiyeler verdiği video YouTube’da yayınlandı. İkili arasında kamera arkasında yaşanan gerginlik, sosyal medyada çok konuşuldu.

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 “Görkem İldaş ile Pazar Sohbeti” programına konuk olan Yıldırımlar, ünlü yönetmenin eleştirileri karşısında neden sessiz kaldığını şöyle açıkladı:

“Bakışlarımdan mutlaka kendisi de bir şeyler anlamıştır. Bir yönetmen olarak saygı duyup dinledim ben onu. Ama iş biraz uzayınca, başka yerlere doğru gitmemesi açısından, insan konuşmuyor diyeyim.”

Bu görüntülerin yayınlanması etik mi Bennu Yıldırımlardan Nuri Bilge Ceylan açıklaması
Yayınlanan görüntülerde Nuri Bilge Ceylan, Bennu Yıldırımlar’ın performansını eleştiriyor ve oyuncuya “Okulda çok konsantre olmayı öğretiyorlar size. Odaklanmayın, bırakın aksın o kendi kendine” diyor.

Yıldırımlar, Ceylan’ın o görüntüleri yayınlamasını da eleştirdi:

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“Etik değil. Çekim ortamında her şey olabilir, söylenebilir. Ama bunun yayınlanması etik mi? Bu konu üzerinde düşünülmesi gerekir.”

Bu görüntülerin yayınlanması etik mi Bennu Yıldırımlardan Nuri Bilge Ceylan açıklaması

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#Bennu Yıldırımlar#Nuri Bilge Ceylan#Ahlat Ağacı

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