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Ünlü oyuncudan lahmacun tepkisi: O fiyata yemeyiz!

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#Hande Soral#Emre Kızılırmak#Orhan Pamuk
Ünlü oyuncudan lahmacun tepkisi: O fiyata yemeyiz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2025 14:25

Hande Soral önceki gün Etiler Beca’da görüntülendi. Bodrum tatilinden yeni dönen oyuncu, “Tatilde lahmacun yediniz mi?” sorusunu gülerek yanıtladı.

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Bodrum’da lahmacun fiyatlarının 2 bin 500 TL’ye kadar çıktığını duyduğunu söyleyen Soral, “Yedik ama o fiyatlara değil. Zaten o fiyatlar olsaydı yemezdik.

Ünlü oyuncudan lahmacun tepkisi: O fiyata yemeyiz

Çocukla tatil yaptığımız için genelde otelden dışarı çıkmıyoruz. Mekân mekân gezmediğimiz için fiyatlardan haberimiz olmuyor” dedi. (Behlül AYDIN)

Motor garajdan çıktı

Ünlü oyuncudan lahmacun tepkisi: O fiyata yemeyiz


Emre Kızılırmak önceki gün Nişantaşı’nda objektife takıldı. Motosikletinden inerken görüntülenen oyuncu, “Yazın gelmesiyle birlikte motoru garajdan çıkardım. Bir yere yetişmem gerekiyordu, o yüzden motorla geldim ama keşke çekmeseydiniz, çünkü motosikleti yıkamamıştım. Biraz kirli” dedi. (Sayit DURMAZ)

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Artık Nişantaşı’nda

Ünlü oyuncudan lahmacun tepkisi: O fiyata yemeyiz

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Cihangir’deki evini kapatıp Nişantaşı’ndaki aile apartmanına yerleşen yazar, tek başına caddeleri turladı. Pamuk, fotoğraflarını çeken muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı. (Sayit DURMAZ)

İlişkiye bir şans daha

Ünlü oyuncudan lahmacun tepkisi: O fiyata yemeyiz

“Güneşi Beklerken” dizisiyle yıldızı parlayan Hande Doğandemir’in adı bir süredir meslektaşı Yusuf Çim’le aşk yaşadığı haberleriyle gündemdeydi. ◊ Ancak iddianın doğru olmadığı ve Doğandemir’in eski sevgilisi Emre İzer’le barıştığı öne sürüldü. İkilinin ilişkilerine bir şans daha tanıyarak yeniden bir araya geldiği konuşuluyor.

Bodrum’da dinleniyor

Ünlü oyuncudan lahmacun tepkisi: O fiyata yemeyiz

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Eyüpspor’un ve Milli Takım’ın genç kalecisi Berke Özer, yoğun geçen sezonun ardından Bodrum’da yorgunluk atıyor. Başarılı file bekçisi önceki gün Yalıkavak’taki Magi Beach’te objektife takıldı. Özer, tek başına deniz ve güneşin tadını çıkardı. (Tolga BOZDUMAN)

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#Hande Soral#Emre Kızılırmak#Orhan Pamuk

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