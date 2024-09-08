'O daha bir çocuk ne istediniz?' İnsanlığın bittiği noktadayız...

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Narin'den gelen acı haber yürekleri burktu… İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ''Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu' dedi. Ünlü isimlerden Narin'i acımasızca öldürenlere sert tepkiler geldi.

ARZU YANARDAĞ

Narin melek olmuş. Ah benim güzel yavrum, talihsiz kızım. Sana kıyanlar acıların en büyüğünü yaşasın. Yattığın yer incitmesin, adı gibi güzel melek kızım.

DENİZ SEKİ

Sözün bittiği yerdeyiz... İnsanlığın bittiği noktadayız... O daha bir çocuk ne istediniz! Elleriniz kırılsın. Narin' in cansız bedenine ulaşıldı maalesef...

EBRU POLAT

Eyvahlar olsun gitti masum bir çocuk daha... Sinirim bozuldu bu nedir ya! Nasıl bu kadar kötü olabilir insanın akrabası!

GÜLBEN ERGEN

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Gülben Ergen paylaşımında "Yapan, göz yuman, görmezden gelen kim varsa öğrenmek istiyoruz… Neden kıydılar küçük kıza? Kim kıydı. Kimler biliyordu 19 gün saklandı? Narin'imize nasıl kıydınız nasıl? Ah gitti halay çekip, annenin eteklerine saklanıp, masum mahcup gülümseyen meleğimiz gitti!" dedi.

"Günlerdir, gece gündüz, onca ekiplerin aramasına rağmen…" diyerek sitem eden Ergen şunları yazdı:

"Narin'in cansız minik bedeni 'köye 3 km mesafedeki' dere yatağında bir çuval içinde bulundu! Öyle mi? Köye 3 km mesafedeki dereye bakmadılar yani? Birisi saklayıp sonradan koymuş olmasın? Askeri, emniyeti, polisi, jandarması devletin tüm birimleri 19 gündür gözden kaçırmış olamaz. Sizce?"

AYŞEGÜL ALDİNÇ

Susan tüm köy bu cinayetten sorumlu.

Bu aşağılık cinayeti gerçekleştirenler, azmettirenler en ağır cezayı almadan vicdanlarımızda açılan yara kapanmayacak.

Ruhunun huzur bulması için duacıyız…

Seni ve diğer cânım çocukları korumaya gücümüz yetmediği için affet bizi Narin.

Çok ama çok üzgünüm.

BEGÜM BİRGÖREN

Bu karanlığın dibi, tarifi yok!