Nusret Gökçe: Las Vegas’a Türk bayrağı astık

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Dev oteller, ultra lüks markalar, kaliteli yemek, dünyanın en büyük şovları, eğlence ve gece hayatının merkezi Las Vegas, aynı zamanda Nevada eyaletinin önde gelen finans, ticaret ve kültür merkezi. Bu ışıltılı şehri tarif ederken gerçeküstü, çok tempolu ve asla uyumuyor dersem yanlış olmaz. Frank Sinatra, Elvis Presley, Dean Martin, Celine Dion gibi ikonik isimlere, dünyanın en pahalı boks müsabakalarına ev sahipliği yapan şehirde göz alıcı restoranıyla Nusr-Et de yerini aldı. Dekoru, iki katlı büyük alanı ve menüsüyle Nusr-Et deneyimini yaşamak isteyenlerin akınına uğrayan restoran, geçen hafta devler ligine yakışır bir açılış yaptı. “Vegas’a Türk bayrağı astık” diyen Nusr-Et’i dünya çapındaki 32 lokasyonuyla dev bir marka haline getiren Nusret Gökçe’yle Las Vegas açılışında bir araya geldim.

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◊ Nusret Bey, Las Vegas’tayız. Nasıl hissediyorsunuz?



- Vegas, eğlence sektörünün kalbi. Senede 100 milyar doların döndüğü bir şehir. Şu anda dünyanın kalbinde, eğlence sektörünün en büyük şirketlerinden MGM bizim ev sahibimiz oldu. bizim burada olmamız onları da çok heyecanlandırdı. MGM ve Nusr-Et’in iş birliği, Las Vegas’ta çok büyük ses getirdi. Aylar öncesinden Vegas şehrinde açılacağımız gün konuşulmaya başladı. Buraya ilk geldiğim günden itibaren bu büyük enerjiyi şehir bana her yönüyle hissettirdi. MGM, onlara katacaklarımız ve vereceğimiz enerjinin farkında. Nusr-Et markasına güvenleri sonsuz. Birlikte çok büyük işler yapacağımıza inanıyoruz.

LAS VEGAS DEVLER LİGİ



◊ Vegas, dev markaların ev sahibi. Artık Nusr-Et de bu ışıltılı şehirde yerini aldı...



- Doğru, Vegas devler ligi... Burada birçok dünya markası var ama Nusr-Et bu gördüğün markaların hepsini solladı. Başarısıyla, markasıyla, operasyonuyla, kalitesiyle ve lokasyonlarıyla. Bugün dünyada 32 tane Nusr-Et var. Buradaki restoranların birçoğu Amerika’da kurulmuş markalar. O markaların bir tanesi İstanbul’dan ya da Türkiye’den çıkıp buraya gelebildi mi?



◊ Las Vegas’a çok büyük yatırım yaptınız. Dünya yeme-içme sektörünün zirvesi burası. Vegas lokasyonu için neler söylemek istersiniz?



- Vegas’ta her yerde Nusr-Et imzası var. Kafanızı nereye çevirirseniz markamızı görüyorsunuz. Vegas’ın her yerini kaplayan ışıltılı dev ekranlarda Nusr-Et’in açılış haberini görmek, insanlara heyecan veriyor.



◊ Evet, tüm şehir ışıl ışıl Nusr-Et panolarıyla süslenmiş. “Buranın üstü yok” diyor musunuz?

- Las Vegas farklı bir dünya. Restoran, otelcilik kısacası hizmet sektöründe en yukarıda. Dünyanın başkenti. Ama bizde hedefler Vegas’la sınırlı değil. Daha çok yer var. Burada restoran açmak çok önemli ama daha önemlisi başarılı olabilmek.

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- Buranın inşaatı 3 yıldan fazla sürdü. Amerika’nın en iyi mimarlarıyla, mühendisleriyle, tasarımcılarıyla birlikte çalıştık. Restoranın dizaynından da zaten anlıyorsunuz. Çok ince eledik. Bu dekorasyonu ve bu gösterişli atmosferi, bütün detayların üzerinde dikkatle ve titizlikle çalışarak yarattık.- 20 milyon doların üzerinde tuttu. En küçük detayı bile atlamadık. Malzeme, materyal, ışık, ses düzeni, restoranda kullanılacak ürünlerin hepsi özenle seçildi. İmza bir restoran oldu. Kapıdan içeri giren herkes kendini özel hissediyor, o yüzden kaliteden asla ödün veremeyiz. Las Vegas restoranımızın New York’taki gibi olmasını istemedik, çünkü bu şehrin konsepti eğlence. Las Vegas ışıklar şehri, o yüzden bar kısmını ışıklarla bezedik. Tavandan barın ortasına inen büyüleyici ışık kolonu dünyada tek. Her yeni restoranımızda olduğu gibi şehrin hikayesine uygun dekor yapmak istedik. Bazı detayların üzerinden belki 30 kere geçtik. Şehrin ruhunu, hissini yansıtmak istedik.Lokasyon ararken büyük ve iki katlı olmasını istedik. Bu aslında restorancılıkta zor bir şeydir. Keza oturma kapasitemiz de oldukça yüksek, bu da kendimize güvenimizin en güzel göstergesi.

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- Pandemide herkes dükkan kapatırken, biz açmaya devam ettik. Herkes işten adam çıkarırken, biz yeni çalışanlar almayı sürdürdük. Restoranlarımız kapalıyken bile çalışanlarımızın maaşlarını ödemeye devam ettik. Hiç kimseyi mağdur etmedik. Şu anda 3-4 bin kadar çalışanımız var. Büyük bir aileyiz. Güçlü ekip, güçlü operasyon, güçlü marka...- Büyük bir aileyiz ama hepsiyle birebir çalıştığım için isimlerini, hatta doğum günlerini bile bilirim. Kurulduğumuz günden itibaren birçok arkadaşımız değişik görevlerde çalışıp şirket içinde yükseldi ve çok iyi yerlere geldi. Onların başarısı bizim başarımız oluyor. Takım oyunu bu işin olmazsa olmazı...- Fotoğraf çektirmek artık benim hayatımda rutin haline geldi. Hayatımın olmazsa olmaz bir parçası. İnsanların saygı ve sevgisini görmek çok güzel, onurlandırıcı ve gururlandırıcı bir his.

NUSRET’İN BİR DÜNYA MARKASI OLACAĞINI BİLİYORDUM

◊ İlk restoranı açtığınız güne geri dönelim. Nusr-Et’in dünyaya açılıp bir dünya markası olacağını hayal ettiniz mi?

- İlk restoranımı açtığım gün değil, bunu daha önce de söyledim. 2007’de söyledim, 2008’de söyledim, 2010’da söyledim. Nusr-Et’in bir dünya markası olacağını, Amerika’da şubeler açacağımı hep biliyordum. Sadece hayal kurmak yetmiyor, kurduğunuz hayallerin peşinden koşmanız ve yılmadan çalışmanız gerekiyor. Çünkü bu dünyada size hiçbir şey altın tepsiyle sunulmuyor. Kurduğum hayallerin gerçek olması için gece gündüz hiç durmadan çalıştım. Allah da bana emeklerimin karşılığını verdi.

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Nusret Gökçe, Las Vegas’ın profesyonel buz hokeyi takımı Vegas Golden Knights’ın, T Mobile Arena’da Bruins ile oynadığı maça onur konuğu olarak katıldı ve 20 bin kişinin önünde maçın açılış atışını gerçekleştirdi. Stadyumdaki seyirciler, dev ekranlarda Gökçe’yi görünce büyük sevgi gösterisinde bulundu.

TÜRKİYE’DE DOĞDUK DÜNYAYA AÇILDIK

◊ İstanbul’da kurulup, buraya gelen restoran markası yok, değil mi?

- Biz Türkiye’de doğduk, dünyaya açıldık. İstanbul’dan kalkacaksın, dünya markası olacaksın ve diğer markaların kurulmuş olduğu yerde, onlara bu işi nasıl yapılacağını öğretip, 1 numara olacaksın. Bizim hizmet anlayışımızın rakiplerimiz tarafından örnek alınması beni ayrıca mutlu ediyor. Açılışımızla birlikte Vegas çok önemli, yüksek kalite bir restoran kazanmış oldu. Bunu biz değil, Vegas’ı yöneten insanlar söylüyor. Nusr-Et Las Vegas, şimdiden şehre gelindiğinde ziyaret edilmesi gereken yerler listesine girdi. Vegas’a gelen ünlüler için bizim restoranımız, gelinmesi şart bir yer. Zaten şimdiden pek çok ünlü misafirimiz oldu.

“Vegas’ta her yerde Nusr-Et imzası var. Kafanızı nereye çevirirseniz markamızı görüyorsunuz.”