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Nursena Say'dan depremzedeler için ‘yuva’ desteği

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#Nursena Say#Miss Turkey 2022#Mimar Sinan Üniversitesi
Nursena Saydan depremzedeler için ‘yuva’ desteği
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2023 08:25

Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say, 6 Şubat depreminden etkilenen vatandaşlar için konut üreten Yuva Projesi ekibiyle bir araya geldi.

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Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu olan tescilli güzel, hem ekibin çalışmalarına yardımcı oldu hem de sosyal medya üzerinden proje hakkında takipçilerini bilgilendirerek destek istedi:

Nursena Saydan depremzedeler için ‘yuva’ desteği

“Yıkıcı bir depremin 11 şehrimizi sallamasının üzerinden aylar geçti ama Hatay hâlâ yara izlerini taşıyor. Bir mimar olarak inanıyorum ve biliyorum ki deprem değil binalar ölümcül. Mesele doğaya karşı neler inşa edildiği değil, onunla uyum içinde, ritimlerine ve sürdürülebilirliğine saygı duyarak neler inşa edildiği. Yuva Projesi tam da bu fikir üzerine kurulmuş bir topluluk. Konteyner ve çadır gibi kısa vadeli, geçici çözümler yerine depremden kurtulanların ihtiyaçlarına uyum içinde tasarlanan ve üretilen sürdürülebilir konut üniteleri sunuyor. Depremzedeler için daha fazla yuva yapımına yardımcı olmak istiyorsanız bu harekete destek olabilirsiniz.”

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Nursena Saydan depremzedeler için ‘yuva’ desteği

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#Nursena Say#Miss Turkey 2022#Mimar Sinan Üniversitesi

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