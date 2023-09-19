Nursena Say'dan depremzedeler için ‘yuva’ desteği

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Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu olan tescilli güzel, hem ekibin çalışmalarına yardımcı oldu hem de sosyal medya üzerinden proje hakkında takipçilerini bilgilendirerek destek istedi:

“Yıkıcı bir depremin 11 şehrimizi sallamasının üzerinden aylar geçti ama Hatay hâlâ yara izlerini taşıyor. Bir mimar olarak inanıyorum ve biliyorum ki deprem değil binalar ölümcül. Mesele doğaya karşı neler inşa edildiği değil, onunla uyum içinde, ritimlerine ve sürdürülebilirliğine saygı duyarak neler inşa edildiği. Yuva Projesi tam da bu fikir üzerine kurulmuş bir topluluk. Konteyner ve çadır gibi kısa vadeli, geçici çözümler yerine depremden kurtulanların ihtiyaçlarına uyum içinde tasarlanan ve üretilen sürdürülebilir konut üniteleri sunuyor. Depremzedeler için daha fazla yuva yapımına yardımcı olmak istiyorsanız bu harekete destek olabilirsiniz.”

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