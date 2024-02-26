Nursena Say, Hindistan’da ışıldadı

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Yarışma öncesi Yeni Delhi şehrinde üç haftalık kampa giren Say, organizasyon öncesi diğer ülke güzelleriyle birlikte renkli etkinliklere katılıyor.

Nursena Say önceki akşam da D’MONDE Members Club’da düzenlenen özel davete katıldı. Kraliçe adayı gecede ünlü modacı Tarık Ediz imzalı gold bir elbise giydi.

Davetin en dikkat çeken isimlerinden olan Nursena Say geceden kareleri sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

Ünlü model o karelerin altına “Dün gece, akşamımızı D’MONDE Members Club’da geçirdik ve kesinlikle büyüleyici bir deneyimdi! Harika müzik, yemekler ve düşünceli hediyeler için büyük bir alkış. Detaylara gösterdiğiniz önem her şeyi inanılmaz özel yaptı. Böylesine keyifli bir atmosfer yarattığınız için çok teşekkür ederim!” yazdı.