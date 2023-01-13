Nuri Alço açıkladı... Burhan Çaçan'ın ölümünde ortaya çıkan acı gerçek!

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Florya’daki evinde hayatını kaybeden Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan (62) için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene TBMM Başkanvekili Celal Adan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, CHP Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Sezgin Tanrıkulu, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yanı sıra, Nuri Alço, Selami Şahin ile Ferhan Toprak’ın aralarında bulunduğu sanat camiasından isimler katıldı.

Burhan Çaçan’ın cenaze namazı, cuma namazından sonra kılındı. Camide Burhan Çaçan’ın cenazesinin yanı sıra 3 farklı cenaze daha vardı, cami avlusunda yoğunluk oluştu.

Burhan Çaçan için kılınan cenaze namazı sonrasında naaşı Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı’na defnedildi.



"DOKTOR ANJİYO YAPALIM DEDİ, BURHAN 'SALI' DEDİ"



Cenazeye katılan oyuncu Nuri Alço "Burhan çok sevdiğim bir arkadaşım, çok gençti. Biraz ihmalkardı, aynı doktora gidiyorduk. Doktor Burhan’a muayanede ’Durumunu hiç iyi görmüyorum, anjiyo yapalım’ dedi. Burhan da ’Salı yapalım’ dedi. Doktor bey ’Salı değil yarın yapalım’ dedi. Akşamında da evde gidiyor" dedi.

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Müzisyen Selami Şahin de "Çok eski dostum, birlikte çok şarkı okuduk. Biz çok buluşurduk, yemek yerdik gezerdik. Benden de çok beste okudu. Kalbi yüreği çok güzel insan" diye konuştu. Şair ve şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan ise "Çok ortak anımız vardı. Unkapanı İMÇ’de yan yana birlikteydik albümler yaparken, şarkıları hazırlarken saatler boyunca bazen sabaha kadar olduğumuz anlarımız çoktur. Acılı kederli neşeli günlerinde beraber olmuşuzdur. Böyle bir son durakta buluşmak çok acı" dedi.

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Müzisyen Ferman Toprak ise, "Benim hayatımda yeri çok büyüktü. İstanbul’a gelip, albüm yapma döneminde birlikte karar almıştık. Erken terk etti bizi. Vefatından bir saat sonra beni arayıp söylediler, ben inanmadım hala da inanmıyorum. Bir devir daha kapandı, Burhan Çaçan dönemi kapandı" diye konuştu.

Fotoğraf: Deniz BOY

Cumhurbaşkanı’ndan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter’dan taziye mesajı yayınladı: “Vefat haberini aldığımız, Türk halk müziğinin değerli isimlerinden Burhan Çaçan’a Allah’tan rahmet diliyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.”

Çok erken bir veda

Usta sanatçının ani vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Dostları ve sevenleri Burhan Çaçan'ın ardından duygularını dile getirdi:

* Belkıs Akkale: Burhan Çaçan kardeşimi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Devrin daim olsun kardeşim.



* Şehrazat: Ailemizin ve sanat camiasının başı sağ olsun.



* Ferdi Tayfur: Burhan Çaçan’a Allah’tan rahmet, tüm ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim. Mekânı cennet olsun.



* Seher Dilovan: Değerli meslektaşım hayata gözlerini yummuş. Kendisine Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim.



* Mahmut Tuncer: Acım tarifsiz. Kardeşim Burhan Çaçan’ı kaybettik.



* Ceylan: Ah Burhan abim, çok üzgünüm. Rabbim mekânını cennet eylesin.



* Ozan Orhon: Benim için özel insanlardan biriydi, sesiyle milyonları etkiledi. Kendisiyle birçok TV programına çıktım. Ah Burhan abim, mekânın cennet olsun.



* Bora Gencer: Çok üzgünüm. 18 yaşımda onunla tanıştığım “Geceler” şarkısını sizlerle paylaşıyor ve sabırlar diliyorum.



* Ferman Toprak: Burhan Çaçan ağabeyimizi kaybettik, mekânı cennet olsun.



* Muazzez Ersoy: Aldığım acı habere inanmak mümkün değil. Güzel dost. Rabbim ailene sabır versin.

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BURHA ÇAÇAN KİMDİR?

17 Ekim 1960 tarihinde Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde dünyaya gelen Burhan Çaçan, TRT Erzurum Radyosu’nun 1978’de açtığı amatör sesler yarışmasını kazanarak müzik dünyasına adım attı.



Sanatçı, 1981’de “Sefa Geldin” adlı ilk albümünü çıkardı.



Çaçan daha sonra “Kızlar Çıktı Çayıra”, “Deh Deyin Kızlar”, “Ben Yarime Neler Alayım”, “İpek Mendil”, “Memik Oğlan”, “Ayaz Geceler”, “Yağ Yağmur”, “Vurun Dalgalar”, “Sen Nerdesin- Kış”, “Damla Damla”, “Senden Sonra”, “Çakmak Çakmağa Geldik”, “Mevlüt ve İlahiler”, “Neden Geldim İstanbul’a”, “Beni Anneme Götürün”, “Unutulmayanlar 1”, “Namussuz Ayrılık”, “İlahiler 99”, “Alınyazım”, “Türküleri Özledim”, “Gecenin Yarısı”, “Sus Dinle”, “Yalan”, “Sabaha Kadar”, “Zor Akşamlar”, “Bu Gece” ve “Bu da mı Yalan” adlı albümleri müzikseverlerle buluşturdu.



