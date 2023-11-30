Nurgül Yeşilçay'dan yıllar sonra gelen itiraf: 10 katı para verdiler senaryoyu kim okur?

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Adını “İkinci Bahar” dizisiyle duyuran Nurgül Yeşilçay, kariyerindeki asıl büyük çıkışı 2002-2003 yıllarında yayınlanan “Asmalı Konak” dizisindeki ‘Bahar’ rolüyle yakalamıştı. Berfu Yenenler’in YouTube’da yayınlanan “Talk Show Perileri” programına konuk olan ünlü oyuncu, o projeden sonra bir yapımcının sürpriz teklifiyle karşılaştığını anlattı.

Yapımcının yeni bir dizi için kendisine “Asmalı Konak”tan aldığı ücretin 10 katını önerdiğini söyleyen Yeşilçay, senaryoya bile bakmadan teklifi kabul ettiğini açıkladı:

“Asmalı Konak bittikten sonra bana bir para verdiler! Adam dedi ki ‘10 katı para veriyorum’. Olabilir mi böyle bir şey? Hiç senaryoya falan bakmadım tabii.” Yeşilçay, o dizinin Hande Ataizi’yle beraber rol aldığı “Melekler Adası” olduğunu söyledi.

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GÖRGÜSÜZLÜK YAPTIM EN PAHALI ARABAYI ALDIM

Nurgül Yeşilçay, “Melekler Adası” için aldığı parayla ilgili bir itirafta daha bulundu, “Görgüsüzlüğe bak, arabacıya gittim, ‘En pahalısı hangisi?’ dedim. İki tane araba gösterdi, birini aldım. Ay sefam olsun” dedi.

Bunun üzerine Berfu Yenenler, “İlk bölüm maaşınla mı aldın?” diye sordu. Yeşilçay, verdiği yanıtla güldürdü: “Toptan para aldım, sen bilmezsin fakir!”

Necati çok ponçik

Bir süredir ilişki yaşadığı yapımcı Necati Kocabay hakkında da konuşan Nurgül Yeşilçay, “Necati çok ponçik biri. Benim tersime hiç sinirlenmez. Ben kıskanç biriyimdir ama telefonunu kurcalamam. En sevmediğim şey” dedi.