Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Nurgül Yeşilçay Hollywood’dan ödül aldı

#Nurgül Yeşilçay#Güzel Cin- Beautiful Jinn#Farhad Aslani
Nurgül Yeşilçay Hollywood’dan ödül aldı

İran yapımı “Güzel Cin” isimli filmde başrol oynayan Nurgül Yeşilçay, Hollywood’da düzenlenen Next Generation Indie Film Ödülleri’nde ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülünü kazandı.

Haberin Devamı

ÜNLÜ oyuncu Nurgül Yeşilçay, başrol oynadığı İran yapımı “Güzel Cin- Beautiful Jinn” filmi ile Hollywood’da düzenlenen Next Generation Indie Film Ödülleri’nde ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülünü aldı. 2019’da İran’da çekilen filmde Yeşilçay, ‘Dilaram’ isimli bir karakteri canlandırıyor. Bağımsız film festivalleri arasında önemli bir yere sahip olan Next Generation Indie Film Awards’da geçtiğimiz yıllarda da oyuncu Natasha Lyonne ve yönetmen Farah Nabulsi gibi ünlü isimler ödül almıştı.
PANDEMİDEN ÖNCE
İRAN’DA ÇEKİLDİ
Pandemiden önce İran’da çekilen “Güzel Cin- Beautiful Jinn” filminin yönetmenliğini Bayram Fazlı yaparken, başrollerinde Nurgül Yeşilçay’a İranlı oyuncular Farhad Aslani ve Leila Zare eşlik etti. Mehrdad Farid’in yapımcılığını üstlendiği filmde; Yedullah isimli bir adam eşini kaybettikten bir süre sonra geceleri hayalet görmeye başlıyor; hayalet rolünü ise Nurgül Yeşilçay canlandırdı. Ünlü oyuncu çekimler için İran’ın İsfahan kentine gitmiş ve çekimden fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

Nurgül Yeşilçay Hollywood’dan ödül aldı


Haberin Devamı

YILDIZLARIN
ARASINDA PARLADI

Hollywood’da bağımsız yapımlara verilen Next Generation Indie Film Ödülleri’nin töreni geçtiğimiz günlerde Los Angeles’ta yapıldı. Nurgül Yeşilçay’ın katılamadığı törende ünlü oyuncu; Monique Rosario, Ciera Danielle, Amy Tsang ve Annika Marks gibi uluslararası yıldızları yenerek, ‘en iyi kadın oyuncu’ kategorisinin kazananı oldu. Yeşilçay, yıldızların arasında güçlü oyunculuğuyla öne çıkmayı başardı. Törende, ‘en iyi erkek oyuncu’ ödülünü ise ‘Hızlı ve Öfkeli’ film serisiyle tanınan Hollywood yıldızı Cole Hauser kazandı.

Gözden Kaçmasın

İlk teklif Serenay Sarıkayayaİlk teklif Serenay Sarıkaya'yaHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nurgül Yeşilçay#Güzel Cin- Beautiful Jinn#Farhad Aslani

BAKMADAN GEÇME!

1 SORU 4 UZMAN | Suyu nasıl içelim Ilık mı, soğuk mu, sıcak mı

1 SORU 4 UZMAN | Suyu nasıl içelim? Ilık mı, soğuk mu, sıcak mı?

#Sağlık
6ıncı ayda kâra geçti, 1 yıl sonunda maaşlı işini bıraktı... İnterneti değiştiren genç adam

6'ıncı ayda kâra geçti, 1 yıl sonunda maaşlı işini bıraktı... İnterneti değiştiren genç adam

#Pierre Omidyar
Anne babaların eli ayağı| Ana kucağına da mı güvenemeyeceğiz

Anne babaların eli ayağı| Ana kucağına da mı güvenemeyeceğiz?

#Ana Kucağı

BAKMADAN GEÇME!

1 SORU 4 UZMAN | Suyu nasıl içelim Ilık mı, soğuk mu, sıcak mı

1 SORU 4 UZMAN | Suyu nasıl içelim? Ilık mı, soğuk mu, sıcak mı?

#Sağlık
6ıncı ayda kâra geçti, 1 yıl sonunda maaşlı işini bıraktı... İnterneti değiştiren genç adam

6'ıncı ayda kâra geçti, 1 yıl sonunda maaşlı işini bıraktı... İnterneti değiştiren genç adam

#Pierre Omidyar
Anne babaların eli ayağı| Ana kucağına da mı güvenemeyeceğiz

Anne babaların eli ayağı| Ana kucağına da mı güvenemeyeceğiz?

#Ana Kucağı