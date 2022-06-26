Nurgül Yeşilçay Hollywood’dan ödül aldı

Haberin Devamı

ÜNLÜ oyuncu Nurgül Yeşilçay, başrol oynadığı İran yapımı “Güzel Cin- Beautiful Jinn” filmi ile Hollywood’da düzenlenen Next Generation Indie Film Ödülleri’nde ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülünü aldı. 2019’da İran’da çekilen filmde Yeşilçay, ‘Dilaram’ isimli bir karakteri canlandırıyor. Bağımsız film festivalleri arasında önemli bir yere sahip olan Next Generation Indie Film Awards’da geçtiğimiz yıllarda da oyuncu Natasha Lyonne ve yönetmen Farah Nabulsi gibi ünlü isimler ödül almıştı.

PANDEMİDEN ÖNCE

İRAN’DA ÇEKİLDİ

Pandemiden önce İran’da çekilen “Güzel Cin- Beautiful Jinn” filminin yönetmenliğini Bayram Fazlı yaparken, başrollerinde Nurgül Yeşilçay’a İranlı oyuncular Farhad Aslani ve Leila Zare eşlik etti. Mehrdad Farid’in yapımcılığını üstlendiği filmde; Yedullah isimli bir adam eşini kaybettikten bir süre sonra geceleri hayalet görmeye başlıyor; hayalet rolünü ise Nurgül Yeşilçay canlandırdı. Ünlü oyuncu çekimler için İran’ın İsfahan kentine gitmiş ve çekimden fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.



Haberin Devamı

YILDIZLARIN

ARASINDA PARLADI

Hollywood’da bağımsız yapımlara verilen Next Generation Indie Film Ödülleri’nin töreni geçtiğimiz günlerde Los Angeles’ta yapıldı. Nurgül Yeşilçay’ın katılamadığı törende ünlü oyuncu; Monique Rosario, Ciera Danielle, Amy Tsang ve Annika Marks gibi uluslararası yıldızları yenerek, ‘en iyi kadın oyuncu’ kategorisinin kazananı oldu. Yeşilçay, yıldızların arasında güçlü oyunculuğuyla öne çıkmayı başardı. Törende, ‘en iyi erkek oyuncu’ ödülünü ise ‘Hızlı ve Öfkeli’ film serisiyle tanınan Hollywood yıldızı Cole Hauser kazandı.