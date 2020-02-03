Nur Tuğba Algül Namlı kimdir ve kaç yaşında?
Nur Tuğba Algül Namlı, magazin takipçilerinin araştırdığı isimler arasında yer buldu. 2015 yılından bu yana iş insanı Mustafa Namlı ile evli olan Nur Tuğba Algül, iki çocuk sahibidir. Daha önce haber spikerliği yapan Algül, TV 8 ekranlarında yarışma sunuculuğu ile alan değiştirerek magazin formatına dahil oldu. Peki, Nur Tuğba Algül Namlı kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler
Nur Tuğba Algül Namlı, 1983 yılında dünyaya geldi. Aslen Mersinli olan Nur Tuğba Algül başarılı spiker Gülgün Feyman'dan aldığı sunuculuk eğitiminden sonra ekran macerasına başladı ve haber bülteni spikeri olarak ekran önüne çıktı.
İlk olarak SkyTürk kanalında gece haberlerini sunan Nur Tuğba Algül, burada uzun süre görev aldıktan sonra NTV kanalına transfer oldu ve bu kanalda da haber spikeri olarak görev aldı.
TV 8 ekranlarında yayınlanmış olan Ütopya isimli yarışmanın gündüz kuşağında yayınlanan programı "Ütopya Panorama"programının sunuculuğunu üstlenen Nur Tuğba Algül bu yarışmanın bitmesinin ardından yine TV 8 ekranlarında yayınlanmakta olan fenomen yarışma Survivor 'ın gündüz kuşağında yayınlanan ve yarışmada gelişen olayların kritiğinin yapıldığı Survivor Panorama'nın Hakan Hatipoğlu ile birlikte sunuculuk yaptı.
Nur Tuğba Algül 2015 yılından beri iş adamı Mustafa Namlı ile evlidir. Çiftin iki çocukları vardır.
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