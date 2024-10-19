Yılmaz Güney tartışması... Nur Sürer: Cahilliğine veriyorum

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NUR Sürer ve Farah Zeynep Abdullah arasındaki Yılmaz Güney gerilimi devam ediyor. Nur Sürer, 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde “Mukadderat”taki performansıyla “en iyi kadın oyuncu” ödülünün sahibi olmuştu. Usta oyuncu, kadına şiddete dikkat çektiği teşekkür konuşmasında ödülünü Yılmaz Güney’e adamıştı: “Bu ödülü, çoğunlukla değersizleştirilmek istenilen, bundan 40 yıl önce yaşamını yitiren, biz sinemacıların en kıymetlisi, ustamız Yılmaz Güney için alıyorum.” Farah Zeynep Abdullah da sosyal medya hesabından Sürer’in konuşmasını paylaşarak “Ne Yılmaz Güney’i be” yorumunda bulunmuştu.



DENSİZLER HİKÂYELER UYDURUYOR



Nur Sürer, “Talk & Food” programında Farah Zeynep Abdullah’ın ismini vermeden eleştirilere cevap verdi: “Yılmaz Güney biz sinemacılar için gerçekten çok önemli bir adam. Hiçbir sinemacı Yılmaz Güney ile ilgili en ufak bir şey konuşamaz, konuşmaz, gerçekten bizim çok kıymetlimizdir. Sinemacıların kırmızı çizgisidir. Adam öleli 40 yıl olmuş bazı densizler çıkıp Yılmaz Güney ile ilgili hikâyeler uydurabiliyor. Sorsan ‘Filmini seyrettin mi?’, ‘Hayır’ cevabını verir. Ben sinemaya başladığımda Yılmaz Güney cezaevindeydi. Kendisi Türkiye’de devrimci sinemanın öncüsü bir insandır. Katiyen kimseye yedirmeyiz Yılmaz Güney’i. Hiçbir şey bilmiyorlar, atıp tutuyorlar. Onların cahilliğine veriyorum.”