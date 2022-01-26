Nur Sürer kimdir, nereli, kaç yaşında? Nur Sürer filmleri ve dizileri

Nur Sürer, 1954 yılında Ahmet ve Rabia Sürer'in kızı olarak dünyaya geldi. Anne tarafından Arnavut, baba tarafından Dağıstan kökenlidir. Eğitimini Bursa Anadolu Kız Lisesi'nde tamamladı.
Erden Kıral'ın Bereketli Topraklar Üzerinde filmi ile sinema hayatına adım atan sanatçı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde iki kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü kazandı. Bugüne değin kırktan fazla filmde ve televizyon dizilerinde oynadı. İlk uluslararası çalışması 1984 yılındaki Ayna adlı film oldu. Bu filmi 1991 yılında "En İyi Yabancı Film" dalında Oskar Ödülü kazanan Umuda Yolculuk (1990), Dunkle Schatten der Angst (1993) ve Yara (1998) izledi.
İlk evliliğini 1981 yılında Bülent Kayabaş ile yaptı. Daha sonra 16 Haziran Hareketi adlı silahlı sol örgütün lideri olduğu gerekçesiyle müebbet hapse mahkûm edilen Sarp Kuray ile evlendi.[4] Kadın hakları ile yakından ilgili olan Sürer, politik duruşuyla da bilinmektedir. 2007'de İstanbul'da gerçekleşen 1 Mayıs kutlamalarına katılan sanatçı, polis tarafından gözaltına alındıktan bir gün sonra serbest bırakıldı.
Sürer, 2007 yılında Kanal D'de yayınlanan Asi adlı dizide "Neriman Kozcuoğlu" karakterini canlandırmıştır.
|Sinema
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|1979
|Bereketli Topraklar Üzerinde
|Fatma
|1980
|Bir Günün Hikayesi
|Zeynep
|1981
|Aşka Dönüş
|1983
|Derman
|Bahar
|1984
|Ayna
|Zelihan
|Fidan
|Fidan
|1985
|Dul Bir Kadın
|Ayla
|Yılanların Öcü
|Haçça
|1986
|Ses
|Serpil
|Son Urfalı
|Gülay
|1987
|Karınca Katarı
|Gülsüm
|Ateşböceği
|Duygu
|1988
|Dönüş
|Zerbo
|Sadık Dost
|1989
|Uçurtmayı Vurmasınlar
|İnci
|1990
|Kiraz Çiçek Açıyor
|Kiraz
|Umuda Yolculuk
|Meryem
|1991
|Suyun Öte Yanı
|Uzlaşma
|1992
|Denize Hançer Düştü
|1993
|Korkunun Karanlık Gölgesi
|1994
|İz
|1998
|Yara
|2000
|Karanlığın Gölgesinde Korkular
|2001
|Sarı Günler
|2002
|Sır Çocukları
|Münevver
|Abdülhamit Düşerken
|İzzet Hanım
|2003
|Kurşun Yarası
|Marika
|2010
|Kaledeki Yalnızlık
|Makbule
|2020
|Nasipse Olur
|Neriman Hancıoğlu
|2021
|Sen Ben Lenin
|Televizyon
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Notlar
|1981
|Bay Alkolü Takdimimdir
|Gül
|1990
|Yalancı Şafak
|1993
|Son Söz Sevginin
|Sevgi
|1997
|İlişkiler
|Aysu
|2000
|Köçek
|Naciye
|Televizyon filmi
|2002
|Havada Bulut
|Marika
|2004
|Bir Aşk Hikayesi
|Televizyon filmi
|Gülizar
|2005
|Ihlamurlar Altında
|Müjgan
|2006
|Kabuslar Evi: Seni Beklerken
|Sevgi
|2007
|Asi
|Neriman Kozcuoğlu
|2008
|2009
|Kasaba
|Seher
|2011
|Herşeye Rağmen
|Nigar
|Lale Devri
|2012
|Sultan
|2013
|Lale Devri
|Tatar Ramazan
|Sabiha
|2014
|Bana Artık Hicran De
|2017
|Kayıtdışı
|Melek
|2018-2019
|Bir Litre Gözyaşı
|Güzin
|2019-2020
|Çukur
|Fadik Kurtuluş
|2021-
|Camdaki Kız
|Feride İpekoğlu