Nur Sürer kimdir, nereli, kaç yaşında? Nur Sürer filmleri ve dizileri

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Nur Sürer, 1954 yılında Ahmet ve Rabia Sürer'in kızı olarak dünyaya geldi. Anne tarafından Arnavut, baba tarafından Dağıstan kökenlidir. Eğitimini Bursa Anadolu Kız Lisesi'nde tamamladı.

Erden Kıral'ın Bereketli Topraklar Üzerinde filmi ile sinema hayatına adım atan sanatçı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde iki kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü kazandı. Bugüne değin kırktan fazla filmde ve televizyon dizilerinde oynadı. İlk uluslararası çalışması 1984 yılındaki Ayna adlı film oldu. Bu filmi 1991 yılında "En İyi Yabancı Film" dalında Oskar Ödülü kazanan Umuda Yolculuk (1990), Dunkle Schatten der Angst (1993) ve Yara (1998) izledi.

İlk evliliğini 1981 yılında Bülent Kayabaş ile yaptı. Daha sonra 16 Haziran Hareketi adlı silahlı sol örgütün lideri olduğu gerekçesiyle müebbet hapse mahkûm edilen Sarp Kuray ile evlendi.[4] Kadın hakları ile yakından ilgili olan Sürer, politik duruşuyla da bilinmektedir. 2007'de İstanbul'da gerçekleşen 1 Mayıs kutlamalarına katılan sanatçı, polis tarafından gözaltına alındıktan bir gün sonra serbest bırakıldı.

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Sürer, 2007 yılında Kanal D'de yayınlanan Asi adlı dizide "Neriman Kozcuoğlu" karakterini canlandırmıştır.

Sinema Yıl Başlık Rolü 1979 Bereketli Topraklar Üzerinde Fatma 1980 Bir Günün Hikayesi Zeynep 1981 Aşka Dönüş 1983 Derman Bahar 1984 Ayna Zelihan Fidan Fidan 1985 Dul Bir Kadın Ayla Yılanların Öcü Haçça 1986 Ses Serpil Son Urfalı Gülay 1987 Karınca Katarı Gülsüm Ateşböceği Duygu 1988 Dönüş Zerbo Sadık Dost 1989 Uçurtmayı Vurmasınlar İnci 1990 Kiraz Çiçek Açıyor Kiraz Umuda Yolculuk Meryem 1991 Suyun Öte Yanı Uzlaşma 1992 Denize Hançer Düştü 1993 Korkunun Karanlık Gölgesi 1994 İz 1998 Yara 2000 Karanlığın Gölgesinde Korkular 2001 Sarı Günler 2002 Sır Çocukları Münevver Abdülhamit Düşerken İzzet Hanım 2003 Kurşun Yarası Marika 2010 Kaledeki Yalnızlık Makbule 2020 Nasipse Olur Neriman Hancıoğlu 2021 Sen Ben Lenin