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Nur Sürer kimdir, nereli, kaç yaşında? Nur Sürer filmleri ve dizileri

#Nur Sürer#Nur Sürer Kimdir#Nur Sürer Nereli
Nur Sürer kimdir, nereli, kaç yaşında Nur Sürer filmleri ve dizileri

Nur Sürer, Camdaki Kız dizisinde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekti. Camdaki Kız dizisinden önce Çukur ve Bir Litre Gözyaşı isimli dizilerde boy gösteren Nur Sürer, kariyerini dizi ve filmlerle sürdürdü. Peki, Nur Sürer kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Nur Sürer filmleri ve dizileri

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Nur Sürer, 1954 yılında Ahmet ve Rabia Sürer'in kızı olarak dünyaya geldi. Anne tarafından Arnavut, baba tarafından Dağıstan kökenlidir. Eğitimini Bursa Anadolu Kız Lisesi'nde tamamladı.

Erden Kıral'ın Bereketli Topraklar Üzerinde filmi ile sinema hayatına adım atan sanatçı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde iki kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü kazandı. Bugüne değin kırktan fazla filmde ve televizyon dizilerinde oynadı. İlk uluslararası çalışması 1984 yılındaki Ayna adlı film oldu. Bu filmi 1991 yılında "En İyi Yabancı Film" dalında Oskar Ödülü kazanan Umuda Yolculuk (1990), Dunkle Schatten der Angst (1993) ve Yara (1998) izledi.

İlk evliliğini 1981 yılında Bülent Kayabaş ile yaptı. Daha sonra 16 Haziran Hareketi adlı silahlı sol örgütün lideri olduğu gerekçesiyle müebbet hapse mahkûm edilen Sarp Kuray ile evlendi.[4] Kadın hakları ile yakından ilgili olan Sürer, politik duruşuyla da bilinmektedir. 2007'de İstanbul'da gerçekleşen 1 Mayıs kutlamalarına katılan sanatçı, polis tarafından gözaltına alındıktan bir gün sonra serbest bırakıldı.

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Sürer, 2007 yılında Kanal D'de yayınlanan Asi adlı dizide "Neriman Kozcuoğlu" karakterini canlandırmıştır.

Sinema
YılBaşlıkRolü 
1979Bereketli Topraklar ÜzerindeFatma 
1980Bir Günün HikayesiZeynep 
1981Aşka Dönüş  
1983DermanBahar 
1984AynaZelihan 
FidanFidan 
1985Dul Bir KadınAyla 
Yılanların ÖcüHaçça 
1986SesSerpil 
Son UrfalıGülay 
1987Karınca KatarıGülsüm 
AteşböceğiDuygu 
1988DönüşZerbo 
Sadık Dost  
1989Uçurtmayı Vurmasınlarİnci 
1990Kiraz Çiçek AçıyorKiraz 
Umuda YolculukMeryem 
1991Suyun Öte Yanı  
Uzlaşma  
1992Denize Hançer Düştü  
1993Korkunun Karanlık Gölgesi  
1994İz  
1998Yara  
2000Karanlığın Gölgesinde Korkular  
2001Sarı Günler  
2002Sır ÇocuklarıMünevver 
Abdülhamit Düşerkenİzzet Hanım 
2003Kurşun YarasıMarika 
2010Kaledeki YalnızlıkMakbule 
2020Nasipse OlurNeriman Hancıoğlu 
2021Sen Ben Lenin 

 

Televizyon
YılBaşlıkRolüNotlar
1981Bay Alkolü TakdimimdirGül 
1990Yalancı Şafak  
1993Son Söz SevgininSevgi 
1997İlişkilerAysu 
2000KöçekNaciyeTelevizyon filmi
2002Havada BulutMarika 
2004Bir Aşk Hikayesi Televizyon filmi
Gülizar 
2005Ihlamurlar AltındaMüjgan 
2006Kabuslar Evi: Seni BeklerkenSevgi 
2007AsiNeriman Kozcuoğlu 
2008 
2009KasabaSeher 
2011Herşeye RağmenNigar 
Lale Devri  
2012
Sultan  
2013Lale Devri  
Tatar RamazanSabiha 
2014Bana Artık Hicran De  
2017KayıtdışıMelek 
2018-2019Bir Litre GözyaşıGüzin 
2019-2020ÇukurFadik Kurtuluş 
2021-Camdaki KızFeride İpekoğlu
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