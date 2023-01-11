Nur Fettahoğlu yeni sevgilisiyle görüntülendi! 'İki yetişkin bekarız'

Haberin Devamı

O İŞADAMINI TANIMIYORUM



Nur Fettahoğlu önceki akşam bir aracın içinde yeni sevgilisiyle görüntülendi. Kameraları görünce panikleyen ikili, hızla uzaklaştı.

Fettahoğlu, yanındaki kişinin evli bir işadamına benzetilmesi üzerine ertesi gün açıklama yaptı.

Oyuncu, haberlerde adı geçen işadamını tanımadığını, yanındaki kişinin ise yeni sevgilisi olduğunu duyurdu.

Fettahoğlu açıklamasında sevgilisinin “bekar” olduğunu vurguladı:

SAKİN VE HUZURLU BİR İLİŞKİ



“Bahsi geçen kişiyi tanımadığımı ve kendisiyle bir tanışıklığımın olmadığını belirtmek isterim. Kıymet verdiğim sakin ve huzurlu bir ilişkim olduğu doğrudur.

Haberin Devamı

Her şeyden önce bir kız annesi olarak kendi ailemin ve değer verdiğim kişinin ailesinin mahremini korumak zorundayım. İki yetişkin bekar olarak yaşadığımız ilişkinin hiç içinde olmak istemediğim duruma çekilmesinden dolayı rahatsızlık ve şaşkınlık içerisindeyim.”