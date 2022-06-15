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Nur Fettahoğlu gözlükle kapatmaya çalıştı ama.. Talihsiz kaza!

#Nur Fettahoğlu#Levent Veziroğlu#Nur Fettahoğlu Kimdir
Nur Fettahoğlu gözlükle kapatmaya çalıştı ama.. Talihsiz kaza
Behlül AYDIN

Nur Fettahoğlu önceki gün eski eşi Levent Veziroğlu ile Etiler’deydi. Gözündeki morluk dikkat çeken ünlü oyuncunun merdivenlerden inerken ayağının takılıp düştüğü öğrenildi.

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Nur Fettahoğlu, eski eşi Levent Veziroğlu ile önceki gün Etiler’deki bir mekanda buluştu.

Gözündeki morluk dikkat çeken ünlü oyuncu, muhabirleri fark edince panikle çantasından güneş gözlüğünü çıkarıp taktı.

Nur Fettahoğlu gözlükle kapatmaya çalıştı ama.. Talihsiz kaza

Eski eşiyle baş başa kahve içtikten sonra mekanı onunla birlikte terk eden Fettahoğlu, ayaküstü muhabirlerin soruları yanıtladı.

Oyuncu gözündeki morluk için sadece “düştüm” demekle yetindi.

Fettahoğlu’nun merdivenlerden inerken ayağının takılıp düştüğü ve yüzünü merdiven topuzuna çarptığı öğrenildi.

Nur Fettahoğlu gözlükle kapatmaya çalıştı ama.. Talihsiz kaza

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Tatil planı yaptılar

Tatil planı için eski eşiyle bir araya geldiklerini belirten ünlü oyuncu, “Kızımla babası baş başa tatile çıkacak. Ben de birkaç günlüğüne yanlarına gideceğim” dedi.

 

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#Nur Fettahoğlu#Levent Veziroğlu#Nur Fettahoğlu Kimdir

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