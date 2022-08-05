Nükhet Duru’dan güncel kalmanın sırrı

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Duru, hep “güncel” biri olmasının sırrı sorulunca şöyle dedi:

“Ben müziksiz duramam. Onu dinlerken hayaller kurmaktan geri duramam. Ağır giden bir ritmim yok hayatta. Bu yüzden de güncel kalabiliyorum.” Sanatçı, yeni projelerini de açıkladı: “Eğer başarabilirsem hem kitapla hem de bir filmle hayatın bana öğrettiklerini anlatacağım. Bunun anahtarlarını da verecek dokümanlar hazırlıyorum.”

AŞK DELİLİK HALİ

Nükhet Duru yayında aşk hakkında da konuştu. Ünlü sanatçı, “Aşk her şeyi affeder mi?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Yok canım. Aşk zaten delilik hali. Neyi akıllı düşünüp de affedebilir ki? Affetmek istiyorsa, işine geliyorsa affeder. Yoksa hiçbir şey unutulmaz.”