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Nükhet Duru’dan güncel kalmanın sırrı

Güncelleme: 2 saat önce

#Nükhet Duru#Enes Hergüneş#Podcast
Nükhet Duru’dan güncel kalmanın sırrı

Nükhet Duru, Enes Hergüneş’in sunduğu podcast yayınına katıldı.

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Duru, hep “güncel” biri olmasının sırrı sorulunca şöyle dedi:

“Ben müziksiz duramam. Onu dinlerken hayaller kurmaktan geri duramam. Ağır giden bir ritmim yok hayatta. Bu yüzden de güncel kalabiliyorum.” Sanatçı, yeni projelerini de açıkladı: “Eğer başarabilirsem hem kitapla hem de bir filmle hayatın bana öğrettiklerini anlatacağım. Bunun anahtarlarını da verecek dokümanlar hazırlıyorum.”

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AŞK DELİLİK HALİ

Nükhet Duru yayında aşk hakkında da konuştu. Ünlü sanatçı, “Aşk her şeyi affeder mi?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Yok canım. Aşk zaten delilik hali. Neyi akıllı düşünüp de affedebilir ki? Affetmek istiyorsa, işine geliyorsa affeder. Yoksa hiçbir şey unutulmaz.”

Nükhet Duru’dan güncel kalmanın sırrı

 

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#Nükhet Duru#Enes Hergüneş#Podcast

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