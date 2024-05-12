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Nükhet Duru:Tayta hala karşıyım

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#Nükhet Duru#Tayt#Febyo Taşel
Nükhet Duru:Tayta hala karşıyım
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 08:15

Nükhet Duru önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Tarzıyla dikkat çeken Duru “Nasıl böyle genç kalıyorsunuz?” sorusunu “Bol bol kahkaha atın ve iyi şeyler düşünün” diye cevapladı.

Sanatçı geçtiğimiz yıllarda gündem olan “Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir ‘Dur’ deyin artık” cümlesini hatırlatan muhabirlere şu yanıtı verdi:

Nükhet Duru:Tayta hala karşıyım

Tayt kıyafet değil. Spor için bir şey. Hâlâ tayta karşıyım. Pilates ve evde temizlik yaparken giyilebilir.”

Nükhet Duru, yakındaki projeleri hakkında da “Febyo Taşel ile stüdyodayız. Bir aşk şarkısı yapıyoruz. Farklı projelerim de var” açıklamasını yaptı.

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#Nükhet Duru#Tayt#Febyo Taşel

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