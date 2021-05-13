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Hayat
Haber Giriş: 13.05.2021 - 09:25 | Son Güncelleme:

Nükhet Duru Kelebek’in yeni reklam yüzü oldu

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Nükhet Duru Kelebek’in yeni reklam yüzü oldu

Kelebek Mobilya, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği online basın toplantısında yeni reklam yüzünü tanıttı. Sanatçı Nükhet Duru, namı diğer Nünü, Kelebek Mobilya’nın yeni reklam yüzü oldu. Ayrıca iş birliği kapsamında reklam filmlerinde Nükhet Duru’ya Türk pop müziğinin sevilen ismi Cem Belevi de eşlik edecek.

Kelebek Mobilya, yeni reklam yüzlerini geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği online toplantıda basın mensuplarına tanıttı. Toplantıya Doğtaş-Kelebek Ceo’su İsmail Doğan, Kelebek Mobilya Genel Müdür Yardımcısı Tolga Kaya,  reklam yüzleri Nükhet Duru ve Cem Belevi’nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Tanıtımı ekranlarda dönmeye başlayan iş birliğinin ilk filmi 15 Mayıs Cumartesi günü yayınlanacak. Reklam filminde Nükhet Duru ve Cem Belevi, markanın mottosu olan “Yeniliğe Kanat Aç” üzerinden Kelebek’in mesajlarını tüketicilerle paylaşacak. İletişim serisinin ilk adımı “Evimde Tek Kalbimde Tek Kelebek!” söylemiyle izleyicilerle buluşacak.

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