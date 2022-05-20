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Nükhet Duru: Kanserli çocuklara şarkılar söyletelim

#Nükhet Duru#Şarkıcı#Doğum Günü
Nükhet Duru: Kanserli çocuklara şarkılar söyletelim

NÜKHET Duru, 19 Mayıs’taki doğum günü vesilesiyle bir yardım kampanyası başlattı.

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Ünlü sanatçı, takipçilerinden Kansersiz Yaşam Derneği’nin çalışmalarına destek istedi.  Duru, kampanyayı sosyal medyada şu mesajla duyurdu:

“Dostlarım, canlarım, sevdiceklerim. Önemli bir maruzatım olacak. 19 Mayıs benim doğum günüm. Yeni yaşım, bu sene yine ve yeniden, daha anlamlı bir coşkuyla gelsin istiyorum. Sizden bugüne kadarki en içten doğum günü hediyesini; iyilik yapıp birlikte iyileşmek için bana yardım etmenizi rica ediyorum. Güzel kalplerinizden şahane destekler geleceğine inanıyorum. İyilik Paylaş platformu üzerinden Kansersiz Yaşam Derneği için kampanya açıp doğum günümü yine bağışladım. Şimdiden, birlikte şarkılar söyleyip söyleteceğimiz bütün çocuklar için size teşekkür ederim.”

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#Nükhet Duru#Şarkıcı#Doğum Günü

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