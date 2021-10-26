Nükhet Duru ile işbirliğini yeniledi

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Şirket, reklam yüzü ünlü sanatçı Nükhet Duru ile iş birliğini yeniledi. Şirket, reklam çalışmalarında Nükhet Duru ile yola devam etme kararı aldı. Yeni reklam kampanyasında Nükhet Duru, markanın yeni stratejisini tüketiciyle paylaşacak. Yeni projelere kanat açan Kelebek Mobilya’nın marka direktörü Serkan Kaplan “2021 yılında Nükhet hanımla yaptığımız işlerde çok güzel sonuçlar aldık. Bunu 2022 yılında da sürdürmeyi hedefliyoruz. Nükhet hanımla yeni projelere kanat açıyoruz. Senaryosunu ajansımız Ultra’nın yazdığı, çekimlerini ünlü yönetmen Hakan Yonat’ın gerçekleştirdiği filmimizle özellikle yeni evlenenlere ve nişanlılara seslendiğimiz güzel bir projeye imza attık. Bu reklam filminde herkes kendinden bir parça bulacak. İlerleyen günlerde yeni filmimiz tüm dijital mecralar ve ulusal TV’lerde yayınlanacak.” dedi.