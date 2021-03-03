Nova ne demek? Nova isminin anlamı
Nova isminin anlamı, Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal'ın bu ismi kızına koymasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Nova isminin anlamını ve ne demek olduğu merak eden pek çok kişi, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, Nova ne demek ve anlamı nedir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Nova isminin anlamı pek çok kişi tarafından merakla araştırılıyor. Nova, latince "yeni" kelimesinden alınmış, hiç yokken aniden yeni görünen yıldız anlamında kullanılmıştır. Nova, normalde sönük hatta görünmeyen, fakat zaman zaman aniden parlayarak dikkati çeken bir yıldız çeşidi. Latince yeni kelimesinden alınmış, hiç yokken aniden yeni görünen yıldız anlamında kullanılmıştır.