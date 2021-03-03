Nova ne demek? Nova isminin anlamı

Nova isminin anlamı pek çok kişi tarafından merakla araştırılıyor. Nova, latince "yeni" kelimesinden alınmış, hiç yokken aniden yeni görünen yıldız anlamında kullanılmıştır. Nova, normalde sönük hatta görünmeyen, fakat zaman zaman aniden parlayarak dikkati çeken bir yıldız çeşidi. Latince yeni kelimesinden alınmış, hiç yokken aniden yeni görünen yıldız anlamında kullanılmıştır.