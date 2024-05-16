Zerrin Özer yardımla yürüdü... 'Nörolog arıyorum'

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Geçirdiği omurilik ameliyatından sonra sağlık sorunları ve artan kaygı bozukluğu nedeniyle tedavi gören Zerrin Özer, “Basit Numaralar” adlı şarkısının yazarı Mustafa Arapoğlu’nun nikâh törenine katıldı. Sanatçı, Beşiktaş Evlendirme Dairesi’nde Özlem Bölükbaşı’yla evlenen Mustafa Arapoğlu’nun nikâh şahitliğini de yaptı.

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Sanatçı, sağlık durumuyla ilgili sorulara espriyle yanıt verdi: “Nörolojik bir problemim var. ‘Çok iyi bir nörolog rica ederim’ diye söylermişim! Espri bir tarafa; iyiyim, daha da iyi olacağım.” Sanatçı, bu süreçte kendisine destek veren sevenlerine de teşekkür etti: “Sevenlerimin yazdığı o muhteşem yorumlara bakıyorum. Onlar her şeyim.” (Deniz BOY)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Ağlayarak izledi

Hadise, Belçika’da yayınlanan “Sing Again” adlı yarışmada jüri üyesi oldu.

“Sing Again”de Hadise’ye sürpriz yapıldı, 2003 yılında henüz 18 yaşındayken katıldığı “Idool” adlı yarışmadan görüntüleri yayınlandı.



Geçmişte aynı kanalda ekrana gelen programda 21 yıl önceki halini izlerken duygulanan ünlü şarkıcı, gözyaşlarına engel olamadı.

Kalbim kırık

İrem Derici önceki gün Bebek’te görüntülendi. Araç içinden soruları yanıtlayan şarkıcı, Gökhan Fırat’la ayrılığıyla ilgili “Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum ama üzgünüm ve kalbim kırık” dedi.

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Yaz sezonu için turne hazırlığında olduğunu da söyleyen Derici, “Yazın iş ve tatil bir arada olacak. Avrupa turnem de başlayacak” diye konuştu. (Sayit DURMAZ)

Tiyatro sürprizi

Soner Olgun’un yazdığı, ilk kez 2008’de sahnelenen “Letafet” oyunu yeniden seyirciyle buluşuyor.

Yönetmenliğini Kubilay Karslıoğlu’nun üstlendiği oyunda başrolü Soner Olgun ve Zeynep Beşerler paylaşacak. Sedat Bilenler ve Arda Anarat’ın da rol alacağı oyun, sonbahar aylarında perde açacak.

Kolombiya’da hayranlarıyla buluştu

Kolombiya’da “başarılı dizilerin arkasındaki ses” olarak tanınan Murat Evgin, geçtiğimiz gün müzik çalışmaları için Kolombiya’nın başkenti Bogota’ya gitti.

Havaalanında 3.5 yaşından beri şarkılarını söyleyen küçük hayranı Valeria ve annesi Pilar tarafından karşılanan sanatçı, katıldığı BIME Live Festival’de Kolombiyalı Ines Gaviria ve Mauricio y Palodeagua ile bir araya geldi. Evgin, Kolombiya Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun’u da ziyaret etti.

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Biz çok saftık

Nalan önceki akşam Maçka Terzi Kulüp’te sahneye çıktı. Nalan, sevilen şarkılarını hayranlarıyla söyledi.

Sahne öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan şarkıcı, “Z kuşağını nasıl buluyorsunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Şimdiki nesil çok akıllı, gözü açık. Biz zamanında çok saftık.” Konseri izlemeye gelenler arasında klip yönetmeni Tamer Aydoğdu ve Ebru Destan da vardı.