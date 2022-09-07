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Norm Ender: Popçular hep güçlünün yanında

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#Norm Ender#Aslı Şafak#Rap
Norm Ender: Popçular hep güçlünün yanında
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2022 08:21

Norm Ender, Aslı Şafak’ın programında hakkında merak edilenlere yanıt verdi. Rap’çi popçuların hep güçlüden yana olduğunu söyledi ve ekledi: “Daha fazla para kazandıracak şeyin de yanındalar.”

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Norm Ender, geçtiğimiz akşam Aslı Şafak’ın programına konuk oldu. Norm Ender, müzik yapmadığı dönemde anneannesiyle ilgilendiğini söyledi:

“2011’den 2017’e kadar 6 senelik bir dönemde bir şey yapmadım. Bir yere kaybolmadım. Boksörler için derler ya, en iyi yumruğu atabilmek için bir adım geriye çekilirsiniz. Ben izleyici oldum. Annem çalışan bir kadın olduğu için anneannem ve dedemle büyüdüm.

Anneannemin rahatsızlığı vardı, biz bakıyorduk. O dönem zamanın geri getiremeyeceği şeyler ilgilenmek istedim. Anneannem vefat etti.”

Norm Ender: Popçular hep güçlünün yanında

Rap’çi “Popçular şarkılarınızın kaymağını yemeye çalıştı mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

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“Popçuların ekosistemi bu. Oportünist bir müzik türünün canlıları oldukları için güçlünün ve daha fazla para kazandıracak şeyin yanındalar. Çünkü onların ekosisteminde yaşayabilmek için bunu yapmalısın.” Norm Ender, “Mekanın Sahibi” şarkısıyla ilgili “Herkes sevdi, paylaştı, kimi de eleştirdi. Fakat herkesin sloganı oldu” açıklamasını yaptı.

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