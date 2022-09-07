Norm Ender: Popçular hep güçlünün yanında

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Norm Ender, geçtiğimiz akşam Aslı Şafak’ın programına konuk oldu. Norm Ender, müzik yapmadığı dönemde anneannesiyle ilgilendiğini söyledi:

“2011’den 2017’e kadar 6 senelik bir dönemde bir şey yapmadım. Bir yere kaybolmadım. Boksörler için derler ya, en iyi yumruğu atabilmek için bir adım geriye çekilirsiniz. Ben izleyici oldum. Annem çalışan bir kadın olduğu için anneannem ve dedemle büyüdüm.

Anneannemin rahatsızlığı vardı, biz bakıyorduk. O dönem zamanın geri getiremeyeceği şeyler ilgilenmek istedim. Anneannem vefat etti.”

Rap’çi “Popçular şarkılarınızın kaymağını yemeye çalıştı mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

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“Popçuların ekosistemi bu. Oportünist bir müzik türünün canlıları oldukları için güçlünün ve daha fazla para kazandıracak şeyin yanındalar. Çünkü onların ekosisteminde yaşayabilmek için bunu yapmalısın.” Norm Ender, “Mekanın Sahibi” şarkısıyla ilgili “Herkes sevdi, paylaştı, kimi de eleştirdi. Fakat herkesin sloganı oldu” açıklamasını yaptı.