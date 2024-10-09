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Nişantaşı'nda gerginlik... 'Çekmeyin!'

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#Kerem Demirbay#Melina Demirbay#Şarkıcı Aydilge
Nişantaşında gerginlik... Çekmeyin
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2024 13:09

Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, eşi Melina Demirbay ile önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

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Ünlü çift bir mağazaya girerek alışveriş yaptı. Alışveriş sonrası ellerinde poşetlerle objektife takılan çift, fotoğraflarını çeken muhabirlere “Çekmenizi istemiyoruz, bu bizim özel hayatımız” diyerek tepki gösterdi. (Deniz BOY)

Nişantaşında gerginlik... Çekmeyin

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Annem bana küsüyor

Şarkıcı Aydilge ve keman virtüözü eşi Utku Barış Andaç, Murat Evgin’in YouTube programı “Murat’la Çok Yakın”a konuk oldu.

Nişantaşında gerginlik... Çekmeyin

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Annesinin şiirlerini bestelemediği için kendisine küstüğünü itiraf eden Aydilge “Annem, şiirlerini bestelemediğim için bana küsüyor. Şiirlerine bayılıyorum; ama ben önce müziği yaptığım için şiirleri bestelerime oturmuyor. Bir kere onun çok sevdiğim şiirinden bazı yerleri alıp ‘Yine Ben Aşık Oldum’ şarkısını yaptım” dedi.

Sezonu açıyor

Sessiz sinemanın yıldızı Charlie Chaplin’in hayatını konu alan tiyatro oyunu “Chaplin” yeni sezonda perde açıyor.

Nişantaşında gerginlik... Çekmeyin

Özgür Daniel Foster’ın Chaplin’i canlandırdığı Aybüke Pusat, Şebnem Dönmez, Emre Taşkıran ve Murat Danacı gibi ünlü isimlerin rol aldığı oyun, 14 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahne’de seyircilerinin karşısına çıkacak.

Kadın olmaktan ve memenizden korkmayın

Dergi için objektif karşısına geçen Nurgül Yeşilçay, çekimden renkli kareleri sosyal medya hesabında takipçileriyle de paylaştı.

Nişantaşında gerginlik... Çekmeyin

Ünlü oyuncu o karelerin altına “Bu ay ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’. Biz de çok tatlı bilgi dolu bir şey yaptık!” notunu düştü. Nurgül Yeşilçay’ın “Kadın olmaktan ve memenizden korkmayın” başlığıyla yayımlanan röportajı derginin bu ayki sayısında yer alıyor.

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 Kötülüklerle mücadele ettim

Sevda Demirel önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı görüntülendi. Demirel, “Konuklarımı ağırladığım bir gece şovu yapacağım. Artık bir şeyler yapmak istiyorum. Şarkıcılık anlamında istediğim noktalara vardırmıyorlardı beni.

Nişantaşında gerginlik... Çekmeyin

Kötülüklerle ve iftiralarla az mücadele etmedim. Düzgün yaşam Türkiye’de alkış almıyor. Çirkin hayatlar gündem oluşturup, teklif alıyorsunuz. Gündem olacağım diye kendimi değiştiremem” açıklamasını yaptı. (Deniz BOY)

 

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#Kerem Demirbay#Melina Demirbay#Şarkıcı Aydilge

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