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Niran Ünsal'ın acı günü: Ah oğlum, can kardeşim enkazdan çıkarıldı

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#Niran Ünsal#Hatay#Deprem
Niran Ünsalın acı günü: Ah oğlum, can kardeşim enkazdan çıkarıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 08:16

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 şehri etkileyen 7.7'lik depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bini geçti. 'Can kardeşim' dediği arkadaşının vefat ettiğini öğrenen Niran Ünsal, acı haberi takipçileri ile paylaştı.

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İşte Nİran Ünsal'ın o paylaşımı:

"Ah oğlum, can kardeşim. Dört gündür ulaşmaya çalışıyorum. Hiçbir telefonuma yanıt alamadım, hiçbir mesaja geri dönüş yapmadın. Sosyal medya hesaplarından yazdım. Hiçbir mesajı görmedin ne eşin ne de sen. Dört gündür içimizde yanan ateş günden güne büyüyor. Ooooy oy ne söylesem ne yazsam bu acının tarifi yok. Kardeşim yaşanan depremde İskenderun’da bugün enkaz altından çıkarılmış. Vefat haberini az önce öğrendim. Eşi ve çocuğu hayatta çok şükür fakat kendisi vefat etmiş. Çok üzgünüm Rabb’im seni rahmeti ile sarsın guzum seni hiç kırmadım, üzmedim. Hakkını helal et oğlum. Eşin ve çocuğun bize emanet"

Niran Ünsalın acı günü: Ah oğlum, can kardeşim enkazdan çıkarıldı

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#Niran Ünsal#Hatay#Deprem

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