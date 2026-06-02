Nilüfer’e şok iddia... 'Babamla ilişkisi vardı'

Beste Açar, Nilüfer’in 2015 yılında hayatını kaybeden babası Kayahan’ın daha önce gün yüzüne çıkmamış ‘Sabaha Kadar’ adlı şarkısını 5 Haziran’da müzikseverlerle buluşturacağını duyurması üzerine sert bir açıklama yaptı.

Kayahan’ın eski eşi İpek Açar’la telif davası süren Beste Açar, şarkının tanıtımının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Nilüfer’e sert sözlerle yüklendi. Açar, paylaşımında Kayahan’ın eserleri ve mirasıyla ilgili yıllardır mücadele verdiğini savunurken, söz konusu şarkının kendisinden habersiz şekilde gündeme geldiğini öne sürdü. Nilüfer’in projede yer almasına tepki gösteren Açar, bu süreçte görüşlerinin dikkate alınmadığını iddia etti.

YALOVA TERMAL OTELİ HATIRLARSIN

Paylaşımında geçmişe de göndermelerde bulunan Açar, Nilüfer hakkında dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Çocukluk yıllarında yaşadığı bir olaya değinen Açar, “Babamla ilişkinizi öğrendiğimde 8 yaşındaydım, ilk şoktu bizim için. Yalova Termal Oteli konser günü dersem hatırlarsın. Biz annemle hiç unutmadık” ifadelerini kullandı.

Açar, açıklamasında ayrıca Kayahan’ın daha önce yayınlanmamış eserleri, telif hakları ve bazı hukuki süreçlere ilişkin çeşitli iddialarda bulunarak avukatlarıyla birlikte hareket edeceğini belirtti. “Susmak kaybettirirmiş, artık konuşmak zamanı” diyen Açar, yaşananlara karşı hukuki adımlar atacağını öne sürdü. Öte yandan Beste Açar’ın iddialarına ilişkin Nilüfer cephesinden henüz bir açıklama yapılmadı.

23 yıl sonra Kayahan şarkısı söyleyecek

Nilüfer ve Kayahan’ın müzikal birlikteliği, en son 2003 yılında yayınlanan ve Kayahan’ın Nilüfer için yazdığı ‘Olur Mu Olur Mu’ ile dinleyicilerle buluşmuştu. Kayahan’ın vefatının ardından ilk kez gün yüzüne çıkan ‘Sabaha Kadar’ adlı şarkı, tam 23 yıl sonra Nilüfer’in sesiyle buluşacak. Yeniden bir Kayahan şarkısı seslendiren Nilüfer, “Bu şarkının bende yarattığı duygu çok başka. Kayahan’dan bugüne ulaşan yeni bir hikâye gibi. Onun hiç duyulmamış bir şarkısını seslendirmek benim için çok özel. Çok heyecanlıyım” dedi.