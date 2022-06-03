Nilüfer'den sahne kıyafeti tartışmalarına yorum: Sanatçı niye örnek olsun ki

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NİLÜFER, önceki akşam yakın dostlarıyla Nişantaşı’nda bir restoranda buluştu. 31 Mayıs’ta 67 yaşına basan ünlü sanatçı, son yıllarda doğum günü kutlamayı sevmediğini dile getirdi:

“Doğum günüm için bir şey yapmayacağım, son yıllarda kutlamıyorum açıkçası, sevmiyorum. Arkadaşlarımla takılıp ‘Bir Nişantaşı yapalım’ dedik bugün.”

Nilüfer, son dönemde kadın şarkıcıların kostümleri üzerinden yapılan tartışmalarla ilgili soru üzerine temkinli davranıp “Hiç o konuya girmem. Herkes kendi giydiğinden sorumludur. Herkes ne istiyorsa onu giysin. Beni ilgilendirmez. Sanatçı niye örnek olsun ki; hem olsun hem de olmasın. Biraz karışık tartışmalı bir konu. Bu çok spekülasyona açık bir konu, oralara dalmayalım” açıklamasında bulundu.

TİKTOKÇU NİLÜFER



Ünlü şarkıcı, kendi adına açılan Twitter hesabının sahte olduğunu ve kapanması için girişimde bulunduğunu söyleyip geçtiğimiz günlerde Tiktok hesabı açtığını da sözlerine ekledi. Nilüfer, tüm dünya starlarının Tiktok kullandığını ifade edip “Twitter’daki benim hesabım değil, ama artık Tiktok’ta da varım. Bütün dünya starlarının hepsinin bir Tiktok hesabı var. Ben de orada olmayı uygun gördüm” şeklinde konuştu.