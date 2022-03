Nilüfer Yanya'dan Jimmy Fallon sürprizi

Haberin Devamı

BABASI TÜRK



İngiltere’de doğup büyüyen Nilüfer Yanya’nın babası Türk. Bu nedenle genç şarkıcının dünya çapındaki başarıları Türkiye’deki dinleyicilerini de gururlandırıyor. Son albümü “Painless” ile The New York Times gazetesi ve The New Yorker dergisinde yer alan Yanya, Amerikan televizyonlarının da dikkatini çekmeyi başardı.



CANLI PERFORMANS



Nilüfer Yanya son olarak dünyanın en çok izlenen talk show’larından “The Tonight Show with Jimmy Fallon”a konuk oldu. Yanya, son albümünde yer alan “Midnight Sun” şarkısını canlı olarak seslendirdi.