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Nilüfer Yanya'dan Jimmy Fallon sürprizi

#Nilüfer Yanya#Jimmy Fallon#Midnight Sun
Nilüfer Yanyadan Jimmy Fallon sürprizi
Sinem Vural

Nilüfer Yanya, “The Tonight Show with Jimmy Fallon”a konuk oldu, son albümünden “Midnight Sun”ı seslendirdi.

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BABASI TÜRK

İngiltere’de doğup büyüyen Nilüfer Yanya’nın babası Türk. Bu nedenle genç şarkıcının dünya çapındaki başarıları Türkiye’deki dinleyicilerini de gururlandırıyor. Son albümü “Painless” ile The New York Times gazetesi ve The New Yorker dergisinde yer alan Yanya, Amerikan televizyonlarının da dikkatini çekmeyi başardı.

CANLI PERFORMANS

Nilüfer Yanya son olarak dünyanın en çok izlenen talk show’larından “The Tonight Show with Jimmy Fallon”a konuk oldu. Yanya, son albümünde yer alan “Midnight Sun” şarkısını canlı olarak seslendirdi.

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#Nilüfer Yanya#Jimmy Fallon#Midnight Sun

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