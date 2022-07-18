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Nilüfer Açıkalın: Mimik oyuncunun silahı

#Nilüfer Açıkalın#Oyuncu#Akyaka
Nilüfer Açıkalın: Mimik oyuncunun silahı

Oyuncu Nilüfer Açıkalın, Akyaka’da verdiği pozlarla yıllara meydan okuduğunu kanıtladı. Oyuncuların yüzlerine müdahale ettirmeden yaşlanması gerektiğini söyleyen Açıkalın, “Mimik oyuncunun silahı, mimiğini kaybeden oyuncu ekranda savunmasız kalır” dedi.

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TÜRK sinemasında bir döneme damgasını vuran Nilüfer Açıkalın, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Sanatçı, Akyaka’nın doğal ortamında verdiği pozlarla bir kez daha adından söz ettirdi. En son “Benim Hayatım” ve “Yeşilçam” dizileriyle ekranda olan Açıkalın, güzelliğinin sırlarını da anlattı. “Güzel enerji ve iyi niyet insana zaten güzellik katıyor” diye konuşan oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Derler ya ruhu yüzüne yansımış diye, bu nedenle oyuncunun kendi ruhsal yolculuğunu doğru yapması gerektiğini düşünüyorum. Yeni nesil oyunculara ilk temennim dış görünüşlerinden ziyade, iç dünyalarına yatırım yapmaları. İnsanın içi iyiyse, o dışına mutlaka yansıyor. Bunu koruyan genç arkadaşlarımız var ve başarılarıyla çok mutlu oluyorum.”

YAŞIMIN GÜZELİ OLMAYI TERCİH EDERİM

Sözlerini, “Tanrı ince ince işlemiş, kusurlarımla beraber beni var etmiş” şeklinde sürdüren Açıkalın, “En ufak bir şeye müdahale edersem bütün denge bozulacak diye ödüm kopuyor. Hem ne gerek var. Yirmi yaşındaki roller için yirmi yaşında şahane güzeller var. Ben yaşımın güzeli olmayı tercih ederim” dedi. Oyuncuların yüzlerine müdahale ettirmeden yaşlanması gerektiğini dile getiren Açıkalın, “Mimik oyuncunun silahı, mimiğini kaybeden oyuncu ekranda savunmasız kalır” diye konuştu.

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ZAMANI KENDİME OYUNCAK YAPTIM

Güzelliği ikinci planda algıladığını söyleyen oyuncu, kendisi için birinci planda temizliğin olduğunu ifade etti: “Temiz bir vicdan, merhametli bir kalp kendini gözler aracılığıyla belli eder. Gözlerin estetiğe de kostüme de ihtiyacı yok. Zaman kavramı üzerine çok fazla düşündüm. Ve zamanın doğrusal bir şekilde aktığının yanı sıra eğilip büküldüğünü, bazen de kırılıp döküldüğünü gördüm. Zamanı kendime oyuncak yaptım oynuyorum.”

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#Nilüfer Açıkalın#Oyuncu#Akyaka

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