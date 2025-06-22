Nilsu’nun gerçek aşkı!

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İLİŞKİ İDDİASINI ANIL ALTAN YALANLADI

Rap’çi Blok3’le ilişkisini geçen yıl noktalayan Nilsu Berfin Aktaş geçtiğimiz günlerde Fethiye’de Anıl Altan’la görüntülenmiş, o kareler aşk dedikodularına yol açmıştı.

Pelin Akil’le boşanma kararı alan Anıl Altan iddiayı “Orada tanıştık, aramızda aşk yok” diyerek yalanladı. Güzel oyuncunun da hayatında başka birinin olduğu ortaya çıktı.

AŞK ORTAYA ÇIKMASIN DİYE TAKİPLEŞMİYORLAR

Nilsu Berfin Aktaş, yaklaşık 1 yıldır prodüktör ve işadamı Tolga Aykut’la birlikte. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, geçtiğimiz günlerde Dalaman’da tatil yaptı ve objektiflere yakalanmamayı başardı.

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Uzun süredir bir rezidans dairesinde birlikte yaşadıkları öğrenilen çift, aşklarını gizlemek için sosyal medyada bile birbirini takip etmiyor.