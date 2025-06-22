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Nilsu’nun gerçek aşkı!

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#Nilsu Berfin Aktaş#Tolga Aykut#Anıl Altan
Nilsu’nun gerçek aşkı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2025 07:40

Adı Anıl Altan’la aşk dedikodularına karışan Nilsu Berfin Aktaş’ın 1 yıldır prodüktör ve işadamı Tolga Aykut’la birlikte olduğu ortaya çıktı.

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İLİŞKİ İDDİASINI ANIL ALTAN YALANLADI

Rap’çi Blok3’le ilişkisini geçen yıl noktalayan Nilsu Berfin Aktaş geçtiğimiz günlerde Fethiye’de Anıl Altan’la görüntülenmiş, o kareler aşk dedikodularına yol açmıştı.

Pelin Akil’le boşanma kararı alan Anıl Altan iddiayı “Orada tanıştık, aramızda aşk yok” diyerek yalanladı. Güzel oyuncunun da hayatında başka birinin olduğu ortaya çıktı.

Nilsu’nun gerçek aşkı

AŞK ORTAYA ÇIKMASIN DİYE TAKİPLEŞMİYORLAR

Nilsu Berfin Aktaş, yaklaşık 1 yıldır prodüktör ve işadamı Tolga Aykut’la birlikte. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, geçtiğimiz günlerde Dalaman’da tatil yaptı ve objektiflere yakalanmamayı başardı.

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Nilsu’nun gerçek aşkı

Uzun süredir bir rezidans dairesinde birlikte yaşadıkları öğrenilen çift, aşklarını gizlemek için sosyal medyada bile birbirini takip etmiyor.

 

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#Nilsu Berfin Aktaş#Tolga Aykut#Anıl Altan

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