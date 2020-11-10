Nilsu Berfin Aktaş kimdir kaç yaşında? Koronavirüs'e yakalanan Nilsu Berfin Aktaş hangi dizilerde ve filmler oynadı?
Nilsu Berfin Aktaş, yakalandığı Koronavirüs hastalığının ardından araştırılan isim olmaya başladı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk isimli dizide Gökçe isimli karaktere hayat veren Nilsu Berfin Aktaş, kariyerinde ilk kez bir dizi projesinde yer almaktadır. Peki, henüz kariyerinin çok başında olan Nilsu Berfin Aktaş kimdir kaç yaşında? İşte, Nilsu Berfin Aktaş'ın oynadığı diziler ve filmler
1998 yılında Ankara’da doğan Nilsu Berfin Aktaş Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Başarılı oyuncu 2018 yılında Nurgül Yeşilçay, Hamdi Alkan ve Fırat Parlak’ın jüriliğini yaptığı Geleceğin Starı yarışma programı ile adından sıkça söz ettirmeye başladı. Oyunculuk kariyerinde Pantene, Cornetto, Turkcell gibi markaların reklamlarında da rol aldı. Yeni sezonda yayına girecek olan ve yönetmenliğini Ersoy Güler’in yaptığı ‘’Kuzey Yıldızı İlk Aşk’’ projesinde Gökçe karakterine hayat veriyor.
2019 - Show TV / Kuzey Yıldızı İlk Aşk / Gökçe Karakteri
2019 - Rastlantı
2018 - Geleceğin Starı
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