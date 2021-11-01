Nilsu Berfin Aktaş kimdir? İşte, Benim Hayatım'ın Hayat'ı Nilsu Berfin Aktaş filmleri ve dizileri

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1998 yılında Ankara’da doğan Nilsu Berfin Aktaş Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Başarılı oyuncu 2018 yılında Nurgül Yeşilçay, Hamdi Alkan ve Fırat Parlak’ın jüriliğini yaptığı Geleceğin Starı yarışma programı ile adından sıkça söz ettirmeye başladı. Oyunculuk kariyerinde Pantene, Cornetto, Turkcell gibi markaların reklamlarında da rol aldı. ‘’Kuzey Yıldızı İlk Aşk’’ projesinde Gökçe karakterine hayat verdi.

2021 - Benim Hayatım

2019 - Show TV / Kuzey Yıldızı İlk Aşk / Gökçe Karakteri

2019 - Rastlantı

2018 - Geleceğin Starı