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Nilsu Berfin Aktaş kimdir? İşte, Benim Hayatım'ın Hayat'ı Nilsu Berfin Aktaş filmleri ve dizileri

#Nilsu Berfin Aktaş#Nilsu Berfin Aktaş Kimdir
Nilsu Berfin Aktaş kimdir İşte, Benim Hayatımın Hayatı Nilsu Berfin Aktaş filmleri ve dizileri

Nilsu Berfin Aktaş, Benim Hayatım isimli dizide gösterdiği performansın ardından araştırılan isim olmaya başladı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk isimli dizide Gökçe isimli karaktere hayat veren Nilsu Berfin Aktaş, böylece kariyerindeki ilk diziye imza atmış oldu. Peki, henüz kariyerinin çok başında olan Nilsu Berfin Aktaş kimdir kaç yaşında? İşte, Nilsu Berfin Aktaş'ın oynadığı diziler ve filmler

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1998 yılında Ankara’da doğan Nilsu Berfin Aktaş Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Başarılı oyuncu 2018 yılında Nurgül Yeşilçay, Hamdi Alkan ve Fırat Parlak’ın jüriliğini yaptığı Geleceğin Starı yarışma programı ile adından sıkça söz ettirmeye başladı. Oyunculuk kariyerinde Pantene, Cornetto, Turkcell gibi markaların reklamlarında da rol aldı. ‘’Kuzey Yıldızı İlk Aşk’’ projesinde Gökçe karakterine hayat verdi.

2021 - Benim Hayatım

2019 - Show TV / Kuzey Yıldızı İlk Aşk / Gökçe Karakteri

2019 - Rastlantı 

2018 - Geleceğin Starı

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