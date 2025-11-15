Nilsu Berfin Aktaş: Dört kişilik masaya 75 bin TL ödedim

Haberin Devamı

Nilsu Berfin Aktaş, All dergisine kapak oldu. Ünlü oyuncu dergiye verdiği röportajda kendisini şu sözlerle anlattı: “Ben biraz sezgisel biriyim. Her zaman planlı, hesaplı ilerlemem ama içimde güçlü bir yön duygusu vardır. Ne zaman sahnede olsam, bir karakterin içine girsem, sanki içimdeki başka bir ben konuşmaya başlar. Belki de bu yüzden izleyiciyle kurduğum bağ samimi geliyor onlara. Çünkü ben o an ne hissediyorsam gerçekten onu yaşıyorum. Dışarıdan bakan biri belki beni cesur, net, duygularıyla hareket eden biri olarak tanımlar. Bazen fazla açık, fazla içten. Ama hep sahici. Oyunculukta da hayatta da benim için en değerli şey samimiyet.”

KAMERA BİR SINAV DEĞİL

Aktaş, “Ekranda nasıl bir duruş sergiliyorsun?” sorusuna da yanıt verdi: “Benim için kamera bir sınav değil, bir ayna gibi. Orada olduğum her an, içimdeki duyguların, kırılmaların, sevinçlerin yansımasını izleyiciyle paylaşıyorum. Ekranda bir duruş sergilemeyi hiç hedeflemedim, çünkü o zaman yapaylık başlıyor. Ben daha çok, ‘izleyici beni anlamalı’ değil, ‘izleyici beni hissetmeli’ diyenlerdenim. Duruşumun da bu samimiyetten geldiğine inanıyorum. Bazen kırılgan, bazen güçlü, bazen inatçı bir kadın olarak görülüyorum ama hepsi içimde var. O yüzden ekran karşısındaki halim, gerçek hayattaki duygularımın başka bir yansıması sadece.”

Ünlü oyuncu sosyal medyayla olan ilişkisini de anlattı: “Sosyal medya bir vitrin haline geldi ve insanlar çoğu zaman kendi gerçeklerini o vitrine uydurmaya çalışıyor. Ben bu dengeyi koruyabilmek için kendime ‘gerçek hayatın dokusunu unutmamayı’ hatırlatıyorum. Gün batımını izlemek, kahvemi sessizce içmek, sevdiğim biriyle konuşmak. Bunlar ekranın ötesinde, beni besleyen şeyler. Sosyal medyada paylaştıklarım benim sadece bir yüzüm. Orada da samimi olmaya çalışıyorum ama hiçbir zaman oraya teslim olmuyorum. Çünkü oradaki dünyanın ışıkları ne kadar parlasın, insanın iç ışığını söndürebiliyor bazen.”

BU SEKTÖR ÇOK KATMANLI

Nilsu Berfin Aktaş, sanat dünyasındaki ilişkileri de yorumladı: “Bu sektör çok katmanlı bir dünya. Burada hem dostluk hem de rekabet var, ikisi de kaçınılmaz. Benim şansım; yoluma genelde iyi kalpli, üretmeyi seven insanlar çıkıyor. Elbette herkesle aynı frekansta olamıyorsun ama ben enerjimi korumayı, kıyaslamamayı öğrendim. Bir başkasının başarısı benim ışığımı söndürmez, tam tersine ilham verir. Dostluk kazanmak çok değerli, çünkü samimi bağlar bu mesleğin en nadir ama en kıymetli hazinesi.”

Dört kişilik masaya 75 bin TL ödedim

Nilsu Berfin Aktaş, Berfu Yenenler’in YouTube programına konuk oldu. Aktaş, programda ödediği astronomik bir restoran hesabını anlattı. “Şu ana kadar ödediğin en yüksek hesap neydi?” sorusuna samimiyetle yanıt veren genç oyuncu, bir mekânda dört kişilik bir masada 75 bin TL ödediğini belirtti: “Ben hep hesap öderim. 70-75 civarı bir şey ödemiştim. 4 kişiydik, doğru dürüst yemek yoktu; bir çorba geldi, bir kaşık. Glutensiz, laktozsuz filan. Şuna da çok sinirleniyorum; 15 dakika anlatıyorlar, yemek 2 dakikada bitiyor. Bir kere gittim, bir daha da gitmedim.” Ünlü oyuncunun “75 bin TL’lik hesap” açıklaması sosyal medyada da gündem oldu.