Nilperi Şahinkaya'nın olaylı gecesi

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SİNİRİMİ EMRE’DEN ÇIKARIYORUM!



Nilperi Şahinkaya önceki akşam Maslak’taydı. Konser izlemeye gelen ünlü oyuncu, yeni saç stiliyle gülümseyerek poz verdi: “Bu saç rengi platin sarı oluyor sanırım. Ben değişiklik yapmayı çok seviyorum. Her rengi denedim neredeyse.” Sevgilisi Emre Yusufi’nin de saçlarını çok beğendiğini dile getiren Şahinkaya, “Emre ‘Eğer beğenmezsen, ben çekeceğim bunun derdini, emin ol öyle yaptır’ dedi. Bazen sinirimi ondan çıkarma durumu yaşanıyor sanırım” diyerek güldü.

YEMEKTE GERGİN ANLAR



Nilperi Şahinkaya, konserin ardından Bebek’e geçti. Oyuncu, Susam adlı mekânda kız arkadaşlarıyla buluştu. Yemek sırasında Şahinkaya ile yan masada oturan erkekler arasında tartışma çıktı.

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Hararetli bir şekilde erkeklerden birinin yanına giden Nilperi Şahinkaya’yı, gruptan biri elinden tutarak sakinleştirmeye çalıştı. Oyuncu, tartıştığı kişilerin özür dilemesinin ardından arkadaşlarıyla beraber mekândan ayrıldı.