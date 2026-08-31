Nilperi Şahinkaya’dan yürek yakan anne paylaşımı: “Yüzyıldır yalnız gibiyim”

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Annesini unutmadı

Geçtiğimiz yıl annesinin vefatıyla büyük bir üzüntü yaşayan Nilperi Şahinkaya, Meltem Vural’ın ölüm yıl dönümünde duygularını kaleme aldı. Annesiyle 6 yıl önce çekilen bir videosunu yayınlayan ünlü oyuncu, aradan geçen bir yıla rağmen acısının dinmediğini dile getirdi.

“Yüzyıldır yalnız gibiyim”

Kanserle mücadelesini kaybeden annesinin ardından yaşadığı özlemi anlatan Şahinkaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün annemi kaybedeli tam 1 yıl oldu. Tüm acılar zamanla hafiflerken, sevdiğini kaybetmek zamanla büyüyen tek acı. İnsan devam edecek gücü nasıl buluyor, hâlâ hayret ediyorum. 1 yıl geçti fakat yüzyıldır yalnız gibiyim. Sevdiğini kaybeden herkese sabır, sevdiklerinin nurlar içinde yatmasını dilerim.”