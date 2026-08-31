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Nilperi Şahinkaya’dan yürek yakan anne paylaşımı: “Yüzyıldır yalnız gibiyim”

Güncelleme Tarihi:

#Nilperi Şahinkaya#Meltem Vural#Sosyal Medya
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 12:47

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, geçen yıl kanser nedeniyle hayatını kaybeden annesi Meltem Vural’ı ölümünün birinci yıl dönümünde duygusal bir paylaşımla andı. Annesiyle yıllar önce çekilen bir videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Şahinkaya, duyduğu özlemi ve yaşadığı acıyı takipçileriyle paylaştı.

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Annesini unutmadı

Geçtiğimiz yıl annesinin vefatıyla büyük bir üzüntü yaşayan Nilperi Şahinkaya, Meltem Vural’ın ölüm yıl dönümünde duygularını kaleme aldı. Annesiyle 6 yıl önce çekilen bir videosunu yayınlayan ünlü oyuncu, aradan geçen bir yıla rağmen acısının dinmediğini dile getirdi.

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“Yüzyıldır yalnız gibiyim”

Kanserle mücadelesini kaybeden annesinin ardından yaşadığı özlemi anlatan Şahinkaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün annemi kaybedeli tam 1 yıl oldu. Tüm acılar zamanla hafiflerken, sevdiğini kaybetmek zamanla büyüyen tek acı. İnsan devam edecek gücü nasıl buluyor, hâlâ hayret ediyorum. 1 yıl geçti fakat yüzyıldır yalnız gibiyim. Sevdiğini kaybeden herkese sabır, sevdiklerinin nurlar içinde yatmasını dilerim.”

Nilperi Şahinkaya’dan yürek yakan anne paylaşımı: “Yüzyıldır yalnız gibiyim”

 

 

 

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#Nilperi Şahinkaya#Meltem Vural#Sosyal Medya

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