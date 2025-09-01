Nilperi Şahinkaya'dan annesine veda

Haberin Devamı

Acı haberi sosyal medyadan duyuran Şahinkaya, satırlarıyla herkesi duygulandırdı:

“Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim… Sensiz nasıl yapacağım bilmiyorum. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum annecim.”

Ünlü isimler yalnız bırakmadı

Meltem Vural için bugün Levent Afet Yolal Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla toprağa verilen Vural’ı son yolculuğunda ünlü isimler yalnız bırakmadı.

Törene Cem Yılmaz, Hande Erçel, Kerem Bürsin, Fırat Çelik, Bige Önal, Seda Bakan ve Emre Yusufi gibi birçok sanatçı ve dostu katıldı.

Gözyaşları sel oldu

Tören boyunca oldukça duygusal anlar yaşandı. Sevenleri, arkadaşları ve sanat camiasından pek çok isim Şahinkaya’ya sarılarak destek oldu. Oyuncu, annesinin ardından gözyaşlarına hakim olamadı.