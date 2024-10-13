×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Nilperi Şahinkaya, Herkül’ünden ayrıldı!

Güncelleme Tarihi:

#Nilperi Şahinkaya#Emre Yusufi#Herkül
Nilperi Şahinkaya, Herkül’ünden ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2024 11:07

5 yıldır aşk yaşayan oyuncu Nilperi Şahinkaya ve heykeltıraş Emre Yusufi ilişkilerini noktaladı. İkili, sadece yakın dostlarıyla paylaştıkları ayrılık kararını şimdilik gizli tutuyor.

Haberin Devamı

Nilperi Şahinkaya bir röportajında Emre Yusufi’den şu sözlerle bahsetmişti: “Emre’yi yolda görseler apışıp kalırlar. Ben heybetli erkek seviyorum. Erkek olduğu belli olsun. Emre de tıpkı yaptığı heykeller gibi Herkül.” (Behlül AYDIN)

Nilperi Şahinkaya, Herkül’ünden ayrıldı

Türk dizileri turizme katkı sağlıyor

Gözde Kansu önceki gün Gülçin Santırcıoğlu ile Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen Turizm Fuarı’nda, “Sinema ve Dizi Sektörünün Turizme Katkısı” adlı panele konuşmacı olarak katıldı. Kansu, “Londra ve Paris’te beni tanıdılar ve ilgi gördüm. Türk dizileri ülkemizin doğal güzelliklerini ve kültürel zenginliklerini tüm dünyaya tanıtıyor” dedi. Kansu, Hollywood’daki Universal Stüdyoları gibi büyük film platolarının oluşturulması gerektiğine de vurgu yaptı: “Bu hem sektörün gelişimi hem de turizm açısından inanılmaz fırsatlar sunar.”

Haberin Devamı

Nilperi Şahinkaya, Herkül’ünden ayrıldı

Aşkı anlattı

Elif Buse Doğan’ın yeni şarkısı “Aşk Güzel Şey Sanmışım” dinleyici ile buluştu. Şarkının söz ve müziği Oğuzhan Koç ile Çağrı Telkıvıran imzası taşıyor. Klip yönetmenliğini ise Kaan Yorulmaz üstlendi. Şarkı, aşkın hem yanılgılarını hem de acılarını ele alıyor.

Nilperi Şahinkaya, Herkül’ünden ayrıldı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nilperi Şahinkaya#Emre Yusufi#Herkül

BAKMADAN GEÇME!