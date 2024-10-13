Nilperi Şahinkaya, Herkül’ünden ayrıldı!

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Nilperi Şahinkaya bir röportajında Emre Yusufi’den şu sözlerle bahsetmişti: “Emre’yi yolda görseler apışıp kalırlar. Ben heybetli erkek seviyorum. Erkek olduğu belli olsun. Emre de tıpkı yaptığı heykeller gibi Herkül.” (Behlül AYDIN)

Türk dizileri turizme katkı sağlıyor

Gözde Kansu önceki gün Gülçin Santırcıoğlu ile Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen Turizm Fuarı’nda, “Sinema ve Dizi Sektörünün Turizme Katkısı” adlı panele konuşmacı olarak katıldı. Kansu, “Londra ve Paris’te beni tanıdılar ve ilgi gördüm. Türk dizileri ülkemizin doğal güzelliklerini ve kültürel zenginliklerini tüm dünyaya tanıtıyor” dedi. Kansu, Hollywood’daki Universal Stüdyoları gibi büyük film platolarının oluşturulması gerektiğine de vurgu yaptı: “Bu hem sektörün gelişimi hem de turizm açısından inanılmaz fırsatlar sunar.”

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Aşkı anlattı

Elif Buse Doğan’ın yeni şarkısı “Aşk Güzel Şey Sanmışım” dinleyici ile buluştu. Şarkının söz ve müziği Oğuzhan Koç ile Çağrı Telkıvıran imzası taşıyor. Klip yönetmenliğini ise Kaan Yorulmaz üstlendi. Şarkı, aşkın hem yanılgılarını hem de acılarını ele alıyor.