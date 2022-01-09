Nilhan: Bir zamanlar “Asla” dediğim çok şeyi yaptım

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◊ Yeni çalışmanız “Asla”nın size şans getirmesini dilerim. Bu şarkı özelinde, hedeflediğiniz noktaya ulaştınız mı; şarkınızla ilgili nasıl geri dönüşler alıyorsunuz?

- Çok teşekkürler. Geri dönüşler çok olumlu. Şarkı özelinde hedeflediğim noktaya ulaştığımı düşünüyorum çünkü her şeyden önce herkesin kendi deneyimleri ile özdeşleştirebileceği bir hikayesi olmasını istedim. Dinleyene güç verecek bir özelliği olmasını ve aranje bilgimi göstermesini istemiştim. Bu konularda hayal ettiğimin de ötesinde geri dönüşler aldığımı düşünüyorum. Değerli yönetmenim ve ekibim sağ olsun, klip de her anıyla beni ve mentalitemi çok yansıtan bir çalışma oldu. Parçanın hikayesini anlattığımda klibin bu hikayeyi anlaşılabilir kılması için oldukça emek verdik ve aynı zamanda benim isteğim doğrultusunda metaforlara ve çatışmalara yer verdik klipte.

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MÜZİK KÖTÜ GÜNLERDE SIĞINDIĞIM BİR LİMAN

◊ Şarkınızdan bahsetmişken sormak istedim: Hayatta neler için “Asla!” dersiniz?

- Hayatta çok fazla şey için asla demem ama zamanında asla dediğim birçok şeyi de yapmışımdır (gülüyor). Onun dışında belli prensiplerim vardır. Çalışma hayatını, her zaman başka önceliklerin üstünde tutmak gibi. Küçüklüğümden beri belli hedeflerim var ve bu hedeflere ulaşmak için çalışmaya zaman ayırmak da benim sorumluluğum diye düşünüyorum.

◊ Müziğin, hayatınızda nasıl bir yeri var?

- Müzik benim kötü günlerimde sığındığım şey. Duygularımın kendimi ifade edemeyecek kadar güçlü olduğunu düşündüğüm günlerde piyanonun başına geçip şarkı sözü yazdım hep ve böylece şarkılarım kendi gerçek hikayelerim ve düşüncelerim oldu. Müziğimin ve sözlerimin, insanların da yaşadığı ama ifade edemediği duygu ve düşünceleri, kliplerimin de bu hikayelerin yansıması olmasını istiyorum. “Asla”daki iyi ve kötü çatışmasını siyah beyaz renkler ve karakter tavırları üzerinden anlattım mesela. Satranç da insanın içinde verdiği iyi kötü çatışmasını anlatıyor. Şah mat kısmı da nakaratın öğütlediği kendinle olan savaşı kazanmak hakkında. Ne olursa olsun değişmemek, düşsen de kalkmayı bilmek konusunda.Şarkılarımı yayınladığımda da o parçanın hikayesini içimden atmış ve rahatlamış gibi hissediyorum, bu nedenle benim için huzurlu bir etkisi de var.

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◊ Sizce sanatçıların, topluma karşı sorumlulukları var mıdır?

- Bence vardır. Kişilerin bastırılmış gerçek duygularını aktarma gücü olduğunu düşünüyorum sanatçıların. Bu gücü kullanmak da sorumlulukları. Biz bu duyguları beraber yaşamaya davet emek ve atlatmaya yardımcı olmak için buradayız. Dinleyeni düşünmeye ve sorgulamaya iteklemesi gerekiyor sanatın bence.

◊ Covid 19 salgını, tüm dünyayı derinden etkiledi. Bu süreç, sizin için nasıl geçti?

-Benim hayatımın en verimli dönemiydi sanırsam. İlk defa müzikle bu kadar yakından ilgilenmeye zamanım varmış gibi hissettim. Üstelik ailemle zaman geçirmeye, köpeğimin büyüdüğünü görmeye ve derslerimi yapmaya bile aynı anda zamanım vardı. Prodüksiyon, aranje, biraz da etraflıca mix ve master öğrenmeye giriştiğim bir dönem oldu. Sesimi de geliştirmiş oldum yaptığım cover’lar ile. Bunların izlenmesi ile de sosyal medyadan çok değerli kontaklar edindim, müzik sürecimin yükselişinde katkısı çok olan kişiler. Covid sürecini bolca üreterek ve öğrenerek geçirdim özetle.

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◊ Şarkınızda “Düşsem de kalkmayı bildim” diyorsunuz. Hayatınızda ne gibi düşüşler yaşadınız; bunlar, yaptığınız müziğe ne şekilde yön verdi?

- Müzik serüvenime sosyal medyadan, bağımsız şekilde başlayan bir sanatçı olarak yönlendiriliş şekli, maddi ve manevi olarak birtakım sıkıntılar yaşadım süreçte. Elbette aile, akademik vs bazlı sıkıntılar da atlatmıştım. Bunların, yaptığım her parçanın sanatsal olarak derinleşmesine yön verdiğini düşünüyorum.

◊ Seyahat etmeyi sevdiğinizi duyduk. Eğitim hayatınızı İngiltere’de devam ediyor. Çok kültürlü bir yaşam, size neler katıyor?

- İngiltere’deki yaşantımdan aldığım ilhamımı Türkiye’de müzik yaparken kağıda döktüğüm bir rutinim var. Seyahatlerim de bunu besliyor.

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2 YAŞINDAN BERİ ŞARKI SÖYLÜYORUM

◊ İlk ne zaman “Şarkılarımı herkesle paylaşmalıyım” dediniz?

- 16 yaşındaydım ilk iyi olduğunu düşündüğüm parçamı tamamladığımda. Değerli bir müzisyen gelip bana bir parça söylemiş, bunu paylaşmamı istemişti. Henüz paylaşmadım, fakat o günden beri şarkı yazıyorum. Kendimi bildim bileli müziğin büyük bir yeri var ama günlük hayatımda. 2 yaşından beri şarkı söylüyorum. Çok küçük yaştan beri hayalim bir gün büyük yerlerde konser vermek.

SOSYAL MESAJLAR VERMEK İSTİYORUM

◊ Sanat yolculuğuna yeni başlamış biri olarak, yaptığınız besteler ve yazdığınız sözlerle, insanlara neler anlatmak istiyorsunuz?

- Hikayelerimi anlatmak benim kendi yolculuğumun da bir parçası aslında. Ama insanlara belli sosyal mesajlar vermeyi, psikolojik olarak yardımcı olmayı hedefliyorum genelinde. Duygularımızı beraber aşmak amacım.