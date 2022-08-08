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Nilgün Belgün: Yeşilçam şarkıları hayalimdi

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#Nilgün Belgün#Türkan Şoray#Acele Koca Aranıyor
Nilgün Belgün: Yeşilçam şarkıları hayalimdi
İsmail BAYRAK
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2022 07:44

Nilgün Belgün, bir single çalışmasına imza attı. Sanatçı, başrolünde Türkan Şoray’ın yer aldığı “Acele Koca Aranıyor”da, Semiramis Pekkan’ın sesinden duyulan “Ama Neden” şarkısını seslendirdi.

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Nilgün Belgün, Yeşilçam şarkıları okuma hayalini gerçeğe dönüştürdü. Ünlü oyuncu, projenin ilk ayağında “Acele Koca Aranıyor” filminde Semiramis Pekkan’ın sesinden dinlediğimiz “Ama Neden” şarkısını yorumladı:

Nilgün Belgün: Yeşilçam şarkıları hayalimdi

“Son zamanlarda 80 ve 90’lar şarkıları yeniden söyleniyor. Gençlik yıllarım 70’lerde geçti. O zamanın Yeşilçam filmlerindeki masum duygular, yaşanan aşklar ve şarkılar beni hep etkilemiştir. Benim de hayalim Yeşilçam film şarkılarını söylemek, o güzel ve değerli duyguları yeniden hatırlatmaktı. Metin Özülkü ile şarkıları seçtik. Yapımcılığımı da Polat Yağcı üstlenince yola çıktık.”

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Nilgün Belgün: Yeşilçam şarkıları hayalimdi

Türkan Şoray, 1975 yapımı filmde, “Ama Neden” şarkısını seslendirdi.

SEMİRAMİS ‘ŞİMDİ YERİNİ BULMUŞ’ DEDİ

Nilgün Belgün, “Ama Neden”i bir tesadüf sonucu keşfettiğini söyledi: “Şarkı, Türkan Şoray’ın oynadığı bir film sahnesinde tesadüfen önüme çıktı. Semiramis Pekkan’ın sesiyle söylüyordu. Enerjisi bana ve ruhuma uyuyordu. Tek film için söylenmiş, çoğu kimse de bilmiyordu. Çıkış şarkısı olarak ‘Ama Neden’i seçtik. Arkadaşım Semiramis Pekkan da bütün zarafetiyle ‘Şarkı şimdi yerini bulmuş’ dedi.”

 

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#Nilgün Belgün#Türkan Şoray#Acele Koca Aranıyor

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