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Haber Giriş: 02.11.2020 - 15:15 | Son Güncelleme:

Nilay Deniz kimdir nereli kaç yaşında? Nilay Deniz'in eşi kimdir?

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Nilay Deniz kimdir nereli kaç yaşında? Nilay Deniz'in eşi kimdir?
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Nilay Deniz, yer aldığı projeler ve özel hayatı ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Kariyeri boyunca pek çok projede yer alan Nilay Deniz, oyunculuğa ilk adımı Behzat Ç dizisi ile atmıştır. Bu dizideki Rüya rolü ile adından söz ettiren Nilay Deniz, ertesi yıl ilk başrolünü elde etmiştir. Peki, Nilay Deniz kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim ve eşi hakkında bazı bilgiler

3 Mayıs 1993 tarihinde Aydın'da dünyaya gelen Nilay Deniz, oyunculuk kariyerine Behzat Ç. dizisinde Rüya karakteri ile başlamıştır. Bu diziyle birlikte yakaladığı başarıyı Hayata Beş Kala dizisiyle sürdüren Deniz, Mor Menekşeler dizisinde ise Zafer Alagöz ve Sarp Levendoğlu ile birlikte oynamıştır.

Güneşi Beklerken ve Ah Neriman isimli yapıtlarda yardımcı karakter olarak boy gösteren Nilay Deniz, 2015 yılından sonra Aşk Yeniden, Dayan Yüreğim ve Ateşböceği dizilerinde başrol olarak yer almıştır.

Nilay Deniz, 2017 yılının Eylül ayında Erçin Karabulut ile dünyaevine girmiştir.

Televizyon
YılAdıRolNotlar
2010Behzat Ç. Bir Ankara PolisiyesiRüyaYardımcı Karakter
2011Mor MenekşelerCevriyeBaşrol
2011Hayata Beş KalaSelmaYardımcı Karakter
2013Güneşi BeklerkenBegüm VarolYardımcı Karakter
2014Ah NerimanZeynepYardımcı Karakter
2015-2016Aşk YenidenSelin Şekerçizade GünayYardımcı Karakter
2017Dayan YüreğimSerayBaşrol
2017AteşböceğiAslıBaşrol
2019Kalk GidelimNehirYardımcı Karakter
2020Çatı Katı AşkYasemin ÇetinBaşrol
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