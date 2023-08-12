Nil Karaibrahimgil, Kuruçeşme Açıkhava'yı büyüledi

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BOĞAZ, NİL’İN ŞARKILARIYLA RENKLENDİ

Renkli kişiliği ve sevilen şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil, Kuruçeşme dinleyicisine repertuarı ve enerjisiyle unutulmaz anlar yaşattı.

Açıkhava’nın en renkli sahnelerinden birine imza atan Karaibrahimgil, ‘Burası İstanbul’ parçasıyla sevenlerine “Merhaba” dedi. Sahne kostümüyle adından söz ettiren ünlü sanatçı, tarzıyla yine farkını ortaya koydu.

Ünlü modacı Tanju Babacan imzalı tüylerden oluşan rengarenk kıyafetiyle hayranlarını büyüledi. Büyükten küçüğe Kuruçeşme’yi dolduran hayranları için en sevilen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı müzikseverleri dansa, eğlenceye doyurdu.

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‘Pırlanta’, ‘Bütün Kızlar Toplandık’ ile tüm kızları ayağa kaldırdı. ‘Akbaba’, ‘Rüzgar’ ile duygulara tercüman oldu. Her şarkısına 3 bin kişilik Kuruçesme korosunun eşlik ettiği konserde Nil Karaibrahimgil, performansıyla masalları aratmadı.