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Nil Karaibrahimgil, Kuruçeşme Açıkhava'yı büyüledi

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#Nil Karaibrahimgil#Kuruçeşme Açıkhava#Demriören Medya
Nil Karaibrahimgil, Kuruçeşme Açıkhavayı büyüledi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2023 10:07

Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri önceki akşam sesi, şarkıları ve kostümleriyle müziğin sıra dışı ismi Nil Karaibrahimgil’i ağırladı.

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BOĞAZ, NİL’İN ŞARKILARIYLA RENKLENDİ

Renkli kişiliği ve sevilen şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil, Kuruçeşme dinleyicisine repertuarı ve enerjisiyle unutulmaz anlar yaşattı.

Açıkhava’nın en renkli sahnelerinden birine imza atan Karaibrahimgil, ‘Burası İstanbul’ parçasıyla sevenlerine “Merhaba” dedi. Sahne kostümüyle adından söz ettiren ünlü sanatçı, tarzıyla yine farkını ortaya koydu.

Nil Karaibrahimgil, Kuruçeşme Açıkhavayı büyüledi

Ünlü modacı Tanju Babacan imzalı tüylerden oluşan rengarenk kıyafetiyle hayranlarını büyüledi. Büyükten küçüğe Kuruçeşme’yi dolduran hayranları için en sevilen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı müzikseverleri dansa, eğlenceye doyurdu.

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‘Pırlanta’, ‘Bütün Kızlar Toplandık’ ile tüm kızları ayağa kaldırdı. ‘Akbaba’, ‘Rüzgar’ ile duygulara tercüman oldu. Her şarkısına 3 bin kişilik Kuruçesme korosunun eşlik ettiği konserde Nil Karaibrahimgil, performansıyla masalları aratmadı.

 

 

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#Nil Karaibrahimgil#Kuruçeşme Açıkhava#Demriören Medya

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