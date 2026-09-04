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Nikahta gözyaşlarına boğuldu

Güncelleme Tarihi:

#Zeynep Bastık#Serkay Tütüncü#Çeşme
Nikahta gözyaşlarına boğuldu
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2026 08:40

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü önceki akşam Çeşme’de nikâh masasına oturdu. Çift, çok mutlu olduklarını söyledi.

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Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü önceki akşam Çeşme’de düzenlenen düğünle hayatlarını birleştirdi.

Nikahta gözyaşlarına boğuldu


Düğüne, aileleri ve yakın dostları katıldı.Çift, düğün öncesi 1957 model klasik otomobille objektif karşısına geçti. Bastık, Generation78 imzalı gelinliğiyle, Tütüncü ise Hatice Gökçe tasarımı damatlığıyla dikkat çekti. Yakın arkadaşlarının nikâh şahitliği yaptığı törende çift, gecenin ilerleyen saatlerinde ilk danslarını gerçekleştirdi.

Nikahta gözyaşlarına boğuldu


Pasta kesimi ve çiçek atma seremonisinin ardından Avangard Tabldot’un müzikleri eşliğinde eğlenen çift, mutluluklarını “En mutlu günümüz. Bu sevincimizi bizimle paylaşan herkese teşekkür ederiz” sözleriyle dile getirdi.

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Nikahta gözyaşlarına boğuldu


Tütüncü ise ‘Zeynep’i görünce çok duygulandım. Makyajı bozulmasın diye ağlamamaya çalıştık” dedi. Bastık da bugünü uzun zamandır beklediklerini belirtti:

“Ailelerimiz de çok duygusal.”

Nikahta gözyaşlarına boğuldu

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#Zeynep Bastık#Serkay Tütüncü#Çeşme

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