Nikahta gözyaşlarına boğuldu

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü önceki akşam Çeşme’de düzenlenen düğünle hayatlarını birleştirdi.

Düğüne, aileleri ve yakın dostları katıldı.Çift, düğün öncesi 1957 model klasik otomobille objektif karşısına geçti. Bastık, Generation78 imzalı gelinliğiyle, Tütüncü ise Hatice Gökçe tasarımı damatlığıyla dikkat çekti. Yakın arkadaşlarının nikâh şahitliği yaptığı törende çift, gecenin ilerleyen saatlerinde ilk danslarını gerçekleştirdi.

Haberin Devamı

Pasta kesimi ve çiçek atma seremonisinin ardından Avangard Tabldot’un müzikleri eşliğinde eğlenen çift, mutluluklarını “En mutlu günümüz. Bu sevincimizi bizimle paylaşan herkese teşekkür ederiz” sözleriyle dile getirdi.

Tütüncü ise ‘Zeynep’i görünce çok duygulandım. Makyajı bozulmasın diye ağlamamaya çalıştık” dedi. Bastık da bugünü uzun zamandır beklediklerini belirtti:

“Ailelerimiz de çok duygusal.”