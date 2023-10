Nikaha sadece şahitleri katılmıştı... Ünlü türkücü ve eşi sekiz yılı geride bıraktı!

Haberin Devamı

Birbirlerine ilk günkü gibi aşık olan çift sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla evlilik yıl dönümlerini kutladılar.

Nikah günü çekilen fotoğrafları paylaşan Toprak, altına 'Her zaman gerçek aşkı bulmak için dua ettim ve seni ilk gördüğüm an, bu dileğimin gerçekleştiğini anladım. Yıllar, sana karşı olan duygularımı hiç değiştirmedi. Mutluluğum senin yanında katlanarak arttı ve her sene de artmaya devam edecek. Yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım! Nice nice yıllarımız olsun kara kızım.' notunu düştü.

Hilal Toprak ise, 'Canım aşkım benim, nice yıllar olsun seninle' karşılığını verdi.

2015 yılında nikah masasına oturan Ferman Toprak ve Hilal Toprak'ın Adel Su adında bir kızları var.

İşte yıldızların 'evet' dediği 'o anlar' ve anı ölümsüzleştiren fotoğraflar...

'Nikahımdan bir kare bile yok' dedi... İşte o fotoğraflar!

“Bir kere evlendim ama bir kare fotoğrafım bile yok” diyen Pınar Eliçe’nin 2002 yılında Çetin Çapan’la kıyılan nikâhından fotoğraflara Kelebek ulaştı.

Pınar Eliçe, 2002 yılında aile arasında yapılan bir merasimle Çetin Çapan’la nikâh masasına oturmuş, sessiz sedasız yapılan evlilik 5 yıl sürmüştü.

Sanatçı geçen hafta o evlilikle ilgili açıklamalar yaptı, “Apar topar evlendik, bir kare fotoğrafım bile yok. O yıllarda özel sebebi vardı, gizli olması gerekiyordu. Güzel bir gelin olmuştum, içimde ukde kaldı. Bir daha evlenirsem 40 gün 40 gece düğün yapacağım” dedi. Eliçe’nin Çapan’la nikâhından kareleri Kelebek ortaya çıkardı.

'Bugün birbirimizden uzağız ama kalplerimiz bir...'

Ünlü oyuncu evlilik yıl dönümünü nikah günü çekilen fotoğraflarla kutladı.

Oyuncu Cansel Elçin 22 Ağustos 2020'de meslektaşı Zeynep Tuğçe Bayat ile nikah masasına oturmuştu. Çift, 3. evlilik yıl dönümlerini Instagram'da art arda paylaştıkları fotoğraflarla kutladılar.

Zeynep Tuğçe Bayat, nikah fotoğrafını kalp emojisi ile paylaşırken; Cansel Elçin romantik bir not yayınladı:

"Seni çok seviyorum aşkım . Bugün birbirimizden uzağız ama kalplerimiz bir. Hem kötü günlerimizde hem iyi günlerimizde birbirimize yaslanarak daha güzel bir dünyamız olsun hep . Seni her zaman seveceğim ve mutlu etmek için elimden geleni yapacağım. Sen her şeyin en güzelini hak ediyorsun"

SEN BAŞIMA GELEN EN GÜZEL ŞEYSİN!

'Diriliş Ertuğrul' dizisinde canlandırdığı 'Turgut Alp' rolüyle tanınan Cengiz Coşkun, ağustos 2022'de sekiz yıllık sevgilisi Romanyalı Beatrica Lorena ile nikah masasına oturmuştu.

Ünlü oyuncu evlilik yıl dönümünü Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraflarla kutladı. Cengiz Coşkun siyah beyaz karelerin altına şu notu düştü:

"Sen benim başıma gelen en güzel şeysin... Yıl dönümümüz kutlu olsun sevgilim"

5 TEMMUZ 2006... 18'İNCİ YIL BAŞLAR

2006 yılında Enis Cergel ile nikah masasına oturan Açelya Akkoyun, evlilik yıl dönümünü Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraflarla kutladı.

Akkoyun, fotoğrafların altına "18.yıl başlar... 5Temuz 2006. Aşkın her hali ve her anı dönüşe dönüşe seninle sevgilim... Hayat sahnesinde, beni dansa kaldırdığın için çok teşekkür ederim" notunu düştü.

33 YIL OLMUŞ!

Nejat Uygur'un oğlu Behzat Uygur 1990 yılına Çiğdem Uygur le nikah masasına oturmuştu. Ünlü oyuncu evlilik yıl dönümünü Instagram'da paylaştığı fotoğrafla kutladı. Behzat Uygur nikah fotoğrafının altına "28 Haziran 1990" notunu düştü.

BİZİM İÇİN '15 GÜNE AYRILIR' DEDİLER... '15 AY' DİYE DÜZELTTİLER... 15 YIL OLDU EVLENELİ...

Oyuncu Pınar Altuğ, 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile nikah masasına oturmuştu. bugüne kadar haklarından birçok kez ayrılık haberi çıkan çift 15. yıllarını sosyal medya hesaplarında art arda paylaştıkları mesajlarla kutladılar.

Yağmur Atacan, Pınar Altuğ'un fotoğrafının altına "Bizim için 15 güne ayrılır dediler, 15 ay diye düzelttiler, 15 yıl oldu evleneli... 15 ömür olsa inadımızdan değil sevgimizden mahcup ederiz. Bakıp şu resme, nasıl hak verilmez bana? Neyse biz bir ufak kutlamaya kaçar.. " notunu düştü.

Pınar Altuğ ise nikah fotoğrafını "15 sene... Seninle bir ömür"mesajıyla paylaştı.

'SENİ ÇOK ÖZLÜYORUM'

Jülide Alasya, 2008 yılında nikah masasına oturduğu ve 2015 yılında kaybettiği eşi Zeki Alasya ile evlilik yıl dönümünü Instagram sayfasında paylaştı.

İyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta, ölüm bizi ayırana dek diye evet dedik birbirimize…

Öyle de yaşadık...

İyi günümüz kötü günümüzden hep daha fazla oldu, şükür.

Hastalıkta ve sağlıkta da hep beraberdik.

Ölümse bizi zaten hiç ayıramadı canım sevgili.

Sana dediğim her evet için teşekkür ediyorum sana da kendime de...

Evlenme yıldönümümüz kutlu olsun koca kafalı yârim.

Seni çok seviyorum, çok özlüyorum.

Ruhun şâd olsun.

Gülünce gözü gülen, gülüşünü sevdiğim, yanındaki kendimi çok sevdiğim, seninle geçirdiğim her saniye için binlerce kez şükür ettiğim adam.

47. YILLIK MUTLULUK

Belkıs Akkale eşi ile 47. evlilik yıl dönümünü Instagram'da paylaştığı fotoğrafla kutladı. Belkıs Akkale ile Sami Doğan Yılmaztürk 1976 yılında nikah masasına oturmuştu.

'ARALIK 1993'

Şarkıcı Elif Karlı, 2 çocuğunun babası kaybettiği eşi Cengiz Karlı ile nikah günü çekilen fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Elif Karlı, fotoğrafın altına "Aralık 1993" notunu düştü...

'BEN HALA BU ANDAYIM'



Oyuncu Ayşecan Tatari, 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile Amerika'da nikah masasına oturmuştu.

Edip Tepeli fotoğrafın altına "Yıllar geçiyor...Ben hala bu anda duruyorum" notunu düştü.

ÇOOOK ÖZLEDİM

Perihan Savaş, 1995 yılında hayatını kaybeden eşi Yılmaz Zafer ile nikah fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

Savaş, fotoğrafın altına "1 Haziran 1987 hayatımıza imza attık...Çooook özledim adamım" notunu düştü.

YIL 2006

Yönetmen Kemal Başbuğ, eşi ile Yeşeren Başbuğ ile nikah fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

Başbuğ, bu fotoğrafın altına "Yıl 2006... iyi günde ve kötü günde beraberliğimizin 14. Yılını da oğlumuzla birlikte tamamladık. Daha nice mutlu yıllar bizim olsun Karıcım seni ve oğlumu çok seviyorum" notunu düştü.

ÇAĞLA ŞIKEL - EMRE ALTUĞ

Yaklaşık 4 yıl inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan manken Çağla Şikel ile aktör ve şarkıcı Emre Altuğ, Sortie’de dünya evine girdi.

Çift, "hayatımızın en özel anıydı" dedikleri nikah törenini çekilen fotoğrafla ölümsüzleştirdi. Çift 7 yıl sonra ayrılık kararı aldı.

ATA DEMİRER - ÖZGE BORAK

Ata Demirer ile Özge Borak böyle evlenmişti. Ancak bu mutluluk mazide kaldı.

BARIŞ MANÇO - LALE MANÇO

Sanatçı Barış Manço, yapımcı Lale Manço ile nikah masasına oturdu.

HÜLYA AVŞAR - KAYA ÇİLİNGİROĞLU

Hülya Avşar işadamı Kaya Çilingiroğlu ile 1997 yılında Paris'te evlendi. Çift o anı böyle ölümsüzleştirdi.

Zehra isimli bir kızları olan Çilingiroğlu ve Avşar, 2005 yılında yollarını ayırdı.

EROL EVGİN - EMEL EVGİN

Erol Evgin, kendisi gibi mimar olan okul arkadaşı Emel Evgin ile 28 Şubat 1973’te evlendi.

İkili tören öncesi böyle poz verdi.

GÖNÜL YAZAR - FAHRETTİN AKÇINAR

Gönül Yazar, işadamı Fahrettin Akçınar ile 1997 yılında Las Vegas'ta evlendi.

Yazar ve Akçınar atılan imzaların ardından objektif karşısına geçti. Gönül Yazar'ın bu evliliği de boşanmayla sonuçlandı.

FATİH TERİM - FULYA TERİM

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ilk ve tek evliliğini Fulya Terim ile yaptı.

Buse Terim, bir takipçisinin kendisine gönderdiği ve anne-babasının nikah törenine ait olan bu kareyi "Anne ve babamın düğün fotoğrafı inanmıyorum, nereden buldunuz?" notuyla sayfasında paylaştı.

KİBARİYE - ALİ KÜÇÜKBALÇIK

Şarkıcı Kibariye kendisinden 19 yaş küçük olan Ali Küçükbalçık ile 1999 yılında nikah masasına oturdu. İşte o geceye ait bir fotoğraf.

MEHMET ALİ ERBİL - MUHSİNE KAMİLOĞLU

Mehmet Ali Erbil, ilk evliliğini Muhsine Kamiloğlu ile yaptı ve bu fotoğraf nikahtan hemen önce çekildi.

MUAZZEZ ABACI - HASAN HEYBETLİ

Ünlü assolist Muazzez Abacı, 1998 yılında boşandığı eşi Hasan Heybetli ile bir kez daha nikah masasına oturdu. Çift imza atmadan önce bu pozu verdi.

NEBAHAT ÇEHRE - YILMAZ GÜNEY

Oyuncu Nebahat Çehre kendisi gibi oyuncu olan Yılmaz Güney ile 30 Ocak 1967'de nikah masasına oturdu. Bu fotoğraf Yılmaz Güney'in nikah defterini imzaladığı sırada çekildi.

SAFİYE SOYMAN - ZİYA AKARÖZ

Safiye Soyman, Ziya Akaröz ile evlenirken henüz 13 yaşındaydı.

MEHMET ALİ ERBİL - SEDEF ERBİL

Mehmet Ali Erbil , 21 yaşındaki Bilkent Üniversitesi öğrencisi Sedef Altuntaş'la Ankara'da evlendi. Gizli nikah bu fotoğrafla ortaya çıktı. Bir yıl evli kalan çift sürpriz bir şekilde boşandı.

2005 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ercan Kesal ile nikah masasına oturan Nazan Kesal, babasıyla karşılıklı harmandalı oynadığı fotoğrafı Instagram'da takipçileri ile paylaştı.