Nikâha kadar caz sonra Demet

SEDA Bakan, 2014 yılında evlendiği eşi Ali Erel’le nasıl tanıştıklarını “Saba Tümer’le” adlı programda anlattı: “Erdal Beşikçioğlu’nun tiyatrosunda tanıştık. O bir oyuna müzik yapıyordu, ben de ‘Hayvan Çiftliği’ oyununda oynuyordum. ‘Behzat Ç’ zamanı. Tanıştık. Arkadaşlarımızla beraber görüşürken bir baktım inanılmaz gülüyorum Ali’ye. Tanıyanlar bilir çok komiktir, çok çılgın espriler yapar. ‘Bu çocuk çok eğlenceli, birazcık beni eğlendirse iyi olur’ derken, bir anda kendimi yüzük seçerken buldum.”

Ünlü oyuncu, evlilik öncesi Ali Erel’i “ağına düşürdüğünü” söyledi:“1 sene çıktık. 1 senenin sonunda ‘Behzat Ç’ biteceği için ben İstanbul’a dönecektim. ‘Ben dönünce bu ilişki gitmez’ dedim, o da ‘Nasıl yani saçmalama’ dedi. ‘İstanbul zor bir yer Aliciğim’ falan diyerek, böyle ufak numaralarla çocuğu ağıma düşürdüm.”Seda Bakan, evlenmeden önce yaptığı o “numaralara” örnekler de verdi:“Şimdi bana diyor ki; ‘Biz seninle çıkarken sen hiç böyle müzikler dinlemiyordun. Evlendikten sonra müzik zevkin değişti’. Tabii ki numara yaptım. O, R&B ve caz müzik seviyordu, ben de o tarz müzikler dinliyordum. Sonra Demet Akalın açılmaya başladı. Düğün gecesi Serdar Ortaç. Çocuk şok.”O günleri kahkahalar içinde anlatan Seda Bakan, “Kocam aristokrat bir aileden geliyor. Ben de tam Gebze’nin bağrından kopup geliyorum. ‘İki aileyi nasıl buluşturacağız acaba? Olur mu bu iş’ derken, oldu. Güzel de oldu” ifadelerini kullandı.

Kocam uzay boşluğunda

İki çocuk annesi Seda Bakan, Saba Tümer’in “Çok zor sizin işleriniz. Bir taraftan sete yetiş, bir taraftan çocuğa yetiş, bir taraftan kocaya yetiş” sözleri üzerine şöyle dedi: “Kocayı artık kimse düşünmüyor. O görevini yapıyor. Füzeden ayrılıp, uzay boşluğuna doğru gidip geri geliyor bir şekilde, koordinatlarını tamamladıktan sonra, o kadar. Birinci olayımız çocuklar. Onlar iyiyse her şey yolunda.”

‘Beni oynarken dişiliğini ön plana çıkaracaksın’ dedi

“Adile” filminde Müjde Ar’ı canlandıran Seda Bakan, çekimler öncesinde ünlü oyuncuyla buluşmasını anlattı:

“Müjde Ar’a bayılıyorum. Çok seviyorum. ‘Adile’ye başlarken mesaj attım ‘Sizi aramak istiyorum’ diye, görüntülü aradı. ‘Bakayım sana bir’ dedi, ‘Rol hakkında ne düşünüyorsun?’ diye sordu. ‘Sizi o kadar çok seviyor ve beğeniyorum ki, kendimi şanslı hissediyorum’ dedim. Çok güzel bir sohbet oldu. ‘Sen gel bana’ dedi ama gideceğim gün İstanbul’da deprem oldu. Çocukları bırakamadığımdan ‘Gelmesem mi acaba?’ diye sordum, ‘Benim evim sağlam, çocukları da getir bahçede oynasınlar. Çocukları çok severim’ dedi. Ama ben rolü çok önemsediğim ve çocukların ne yapacağını öngöremediğim için çocuksuz gittim. Sohbet ettik, çok çarpıcı hikâyeler dinledim. Muhteşem bir kadın, hayran kalmamak elde değil.” Müjde Ar’a benzediğini de dile getiren Bakan, “Bana dedi ki; ‘Beni oynarken biraz dişiliğini, kadınlığını ön plana çıkaracaksın’. Elimden geleni yaptığımı düşünüyorum.”