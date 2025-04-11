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Nikah Başakşehir’de, balayı Mardin'de

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#Berdan Mardini#Dilara Tanay#Nikah
Nikah Başakşehir’de, balayı Mardinde
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2025 07:00

Berdan Mardini, bir süredir beraber olduğu Dilara Tanay’la sessiz sedasız evlendi.

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Daha önce evlilik hakkında “İki insanın birini sevmesi zaten evliliktir. Bir kâğıt parçasının önemi yok” diyen Berdan Mardini, sürpriz şekilde nikâh masasına oturdu. Ünlü türkücü, Dilara Talay’la Başakşehir Nikâh Dairesi’nde evlendi.

Nikâhını Başakşehir Başkan Vekili Ahmet Melik’in kıydığı çiftin şahitliklerini ise Ceylan Kartalsuna ve Nezir Burak Beliktay yaptı. Gösterişli bir düğün istemediklerini söyleyen Berdan Mardini, “Böyle bir nikâhı tercih ettik. Millet Paris’te, Roma’da, Atina’da evlenir, biz Başakşehir’i seçtik. Başakşehir de uzak sayılır” diye espri yaptı.

Nikah Başakşehir’de, balayı Mardinde


BALAYI MARDİN’DE

Sanatçı, balayını nerede geçirecekleri sorusuna şöyle yanıt verdi:

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“Eşimi dünyanın en güzel yeri olan Mardin’e götüreceğim. Eşim nereye isterse gideriz ama önce Mardin’e gideceğiz.” 

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#Berdan Mardini#Dilara Tanay#Nikah

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