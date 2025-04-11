Nikah Başakşehir’de, balayı Mardin'de

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Daha önce evlilik hakkında “İki insanın birini sevmesi zaten evliliktir. Bir kâğıt parçasının önemi yok” diyen Berdan Mardini, sürpriz şekilde nikâh masasına oturdu. Ünlü türkücü, Dilara Talay’la Başakşehir Nikâh Dairesi’nde evlendi.



Nikâhını Başakşehir Başkan Vekili Ahmet Melik’in kıydığı çiftin şahitliklerini ise Ceylan Kartalsuna ve Nezir Burak Beliktay yaptı. Gösterişli bir düğün istemediklerini söyleyen Berdan Mardini, “Böyle bir nikâhı tercih ettik. Millet Paris’te, Roma’da, Atina’da evlenir, biz Başakşehir’i seçtik. Başakşehir de uzak sayılır” diye espri yaptı.

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Sanatçı, balayını nerede geçirecekleri sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Eşimi dünyanın en güzel yeri olan Mardin’e götüreceğim. Eşim nereye isterse gideriz ama önce Mardin’e gideceğiz.”