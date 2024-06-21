Nihat Doğan neden boşandıklarını anlattı: Aslanı evcilleştiremezsin!

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İhanet iddiasına yanıt veren ünlü şarkıcı, “Ben iyi bir eş olamadım. Belki iyi bir sevgili oldum ama iyi bir eş, iyi bir baba olamadım. Yaptım bir hata, ben evlilik adamı değilim. Aslanı evcilleştiremezsin” dedi.

Mert Demir-Mabel Matiz düeti “Antidepresan”ı kendi yorumuyla söyleyen Doğan, şarkının kendisi okuduktan sonra dinlenme rekorları kırdığını da öne sürerek sitem etti: “Mabel’e kırgınım. Benim üzerimden reklam yaptı ama şarkıyı bana vermedi. Zaten şarkısı da çalıntı çıktı. Mahkeme sonlanıp karşı taraf davayı kazanırsa, parası neyse verip şarkıyı alacağım ve ben söyleyeceğim.”

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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Ekip yeniden bir arada

Kanal D’de yayınlandığı üç sezon boyunca izlenme rekorları kıran ve geçen yıl sona eren “Cam- daki Kız” dizisinin oyuncuları bayramda bir araya geldi.

Selma Ergeç, eski rol arkadaşları Burcu Biricik , Nur Sürer, Devrim Yakut ve Tuğrul Tülek’i evinde ağırladı. Tülek, havuz başında verdikleri pozu Instagram’da esprili bir notla paylaştı: “Havuzdaki Girl (Kız).”

Doğum günü kızı

Ceylan Çapa ailesiyle çıktığı İtalya tatilinde yeni yaşını kutladı.

İtalya’nın turistik durağı Forte dei Marmi’de ailesi ve dostlarıyla doğum günü yemeği yiyen Çapa, kutlama karelerini sosyal medya hesabında İngilizce “Doğum günü kızı geldi” notuyla paylaştı.

Dev hizmet

Seda Bakan, “Gelin Takımı” filmindeki rol arkadaşları Fırat Çelik ve Mehmet Günsür’le poz verdi. Oyuncu, o kareleri sosyal medyada esprili bir notla paylaştı: “Bu da tüm kızlar için dev hizmet.”

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