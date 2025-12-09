Nihat Doğan: Güllü'nün kızı beni tehdit ediyor

Haberin Devamı

CİNAYET DEDİM DİYE



26 Eylül’de Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden arabesk müziğin ünlü ismi Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, gözler annesinin ölmesini istediğine dair mesajlar attığı ortaya çıkan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’e çevrilmişti.



Özlem Esra Ada’nın programına konuk olan Nihat Doğan, Gülter’le ilgili çarpıcı iddialarda bulundu:



“Güllü davası kapatılacakken, bunun düşme değil cinayet olduğunu söyledik diye tehdit ediliyoruz. Tuğyan beni çocuğumla tehdit ediyor. Sosyal medyada canımla tehdit ediyorlar. Birilerinin işini bozduğumuz için bu şekilde davranıyorlar.”

SUÇLULUK PSİKOLOJİSİ



Nihat Doğan açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Tuğyan ‘Bize acımızı yaşatmadınız’ diyor ama sosyal medyasında annesiyle bir fotoğrafı bile yokken benim fotoğrafımı koyup bana mektup yazmış. Bu, suçluluk psikolojisinin bir yansıması. Ben bu olayı yaptıklarına inanıyorum artık. Güllü düşmedi, atıldı.”

Şarkıcı, “Bağcılar’da 500 yeğenim var” açıklamasıyla ilgili de konuştu:

“Güllü davasıyla ilgili konuştuğum için Bağcılar’dan birileri tarafından tehdit edildim ve bunun üzerine o sözleri söyledim. Ben tehdit etmem. Ben icraat adamıyım. Tehdit kolpacı işidir. Ben gider icraatımı yaparım.”