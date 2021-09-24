Nihan Yönel kimdir? Sercan Yıldırım ilişkisi sonrası biyografisi ile gündemde

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Nihan Yönel, 1997 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Yoga eğitmenliği yapan Nihan Yönel, bu alandaki eğitimini Ege Üniversitesi'ndeki eğitim süresi sırasında İzmir'de aldığı yoga dersleri ile tamamladı. Yoga eğitimlerine devam eden Nihan Yönel, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor.

19 EYLÜL'DE EVLENME TEKLİF ETMİŞTİ

Eski futbolcu Sercan Yıldırım ve Nihan Yönel evlilik yolunda ilk adımı attı. Daha önce sabaha karşı 05.17'de sevgilisine evlenme teklifi eden Sercan Yıldırım bu kez ailesiyle kız istemeye gitti.

Örf ve adetlere göre gerçekleşen törende Yıldırım müstakbel eşinin ellerinden acı kahve içti. Bir hayli heyecanlı olan çift bu özel geceden görüntüleri sosyal medyada paylaştı.