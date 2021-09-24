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Nihan Yönel kimdir? Sercan Yıldırım ilişkisi sonrası biyografisi ile gündemde

#Nihan Yönel#Seoanasayfa
Nihan Yönel kimdir Sercan Yıldırım ilişkisi sonrası biyografisi ile gündemde

Nihan Yönel ile geçtiğimiz günlerde Sercan Yıldırım ile nişanlanmasının ardından evlilik hazırlığına başlamış ve magazin dünyasının da yakından takip ettiği isim olmuştu. Futbolculuk kariyerinde Bursaspor, Galatasaray gibi takımlarda forma giyen ve son olarak Survivor kariyeri ile dikkat çeken Sercan Yıldırım, yarışmayı tamamladıktan sonra Nihan Yönel ile tanışmış ve bir süre ilişkisine devam etmişti. Peki, Nihan Yönel kimdir, nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

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Nihan Yönel, 1997 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Yoga eğitmenliği yapan Nihan Yönel, bu alandaki eğitimini Ege Üniversitesi'ndeki eğitim süresi sırasında İzmir'de aldığı yoga dersleri ile tamamladı. Yoga eğitimlerine devam eden Nihan Yönel, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor.

19 EYLÜL'DE EVLENME TEKLİF ETMİŞTİ

Eski futbolcu Sercan Yıldırım ve Nihan Yönel evlilik yolunda ilk adımı attı. Daha önce sabaha karşı 05.17'de sevgilisine evlenme teklifi eden Sercan Yıldırım bu kez ailesiyle kız istemeye gitti.

Örf ve adetlere göre gerçekleşen törende Yıldırım müstakbel eşinin ellerinden acı kahve içti. Bir hayli heyecanlı olan çift bu özel geceden görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Sercan Yıldırım nişanlandıSurvivor 2020'de yarışan futbolcu Sercan Yıldırım sevgilisi Nihan Yönel ile nişanlandı. Çift mutlu günlerinden görüntüleri takipçileriyle paylaştı.
daha fazla video içinSercan Yıldırım nişanlandı
Sercan Yıldırım sevgilisi Nihan Yönel’e evlenme teklifi ettiSurvivor 2020'de yarışan futbolcu Sercan Yıldırım sevgilisi Nihan Yönel’e evlenme teklifi etti. Çift o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
daha fazla video içinSercan Yıldırım sevgilisi Nihan Yönel’e evlenme teklifi etti
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