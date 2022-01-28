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Nihan: İddialı gözükmeyi seviyorum

#Nihan#Beyonce#Murat Güneş
Nihan: İddialı gözükmeyi seviyorum

Nihan, ilk single’ı “Yıldız”la müzikseverlerin karşısına çıktı. Almanya’da 5 yıl boyunca şan ve dans eğitimi alan Nihan, “En büyük hedefim şarkıcı olmaktı ve hayallerimden asla vazgeçmedim. Çok çaba gösterdim, çok çalıştım ve başaracağıma hep inandım” dedi.

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Yeni şarkınız “Yıldız” yayınlandı. Şarkıyla ilgili nasıl tepkiler alıyorsunuz ve siz neler hissediyorsunuz?

- Şarkıyı Murat Güneş yazdı ve ben dinler dinlemez “İşte bu benim şarkım” dedim. Aldığım tepkiler pozitif yönde ve her kim dinlediyse, kattığım yorumu ve enerjiyi çok sevdi.

Benim için heyecanlı bir dönem. Kendimi çok mutlu hissediyorum. Bu daha başlangıç, dinleyicilerimi çok daha büyük sürprizler bekliyor.

Müzik hayatınız nasıl başladı? Sizi müzik sektörünee girmeye iten sebep neydi?

- Küçük yaşlarda şarkı söylemeye başladım ve müziğin hayatımda her zaman çok büyük bir yeri oldu. Benim en büyük hedefim şarkıcı olmaktı ve hayallerimden asla vazgeçmedim. Çok çaba gösterdim, çok çalıştım ve başaracağıma hep inandım.

Sevdiğim bir söz vardır; “Never give up on your dreams, music is the key.” (Hiçbir zaman hayallerinden vazgeçme, müzik her şeyin anahtarıdır.) Bu sözün gerçekliğine inanıyorum. Kendinize inandıktan sonra hayatta her şeyi başarabilirsiniz.

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Türkçe rap’i çok başarılı buluyorum

“Yıldız”, pop, R&B, biraz da Hint ve Arap müziği etkilerine sahip. Siz kendinizi hangi müzik türüne daha yakın hissediyorsunuz?

- Ben kendimi pop ve R&B türüne daha yakın hissediyorum. Çocukluğumdan beri yabancı müzik dinliyorum. Dolayısıyla pop ve R&B türündeki şarkılarla büyüdüm. Ama “Yıldız”da olduğu gibi bizim ezgilerimize de şarkılarda yer vemek benim için önemli.

Son yıllarda Türkçe sözlü rap yükselişte. Rap müzikle ilgili neler düşünüyorsunuz?

- Rap müziği çok sever ve sıklıkla dinlerim. Çocukluğumdan bu yana yabancı müzik dinlediğim için, rap bana hiçbir zaman alışılmadık gelmedi. Ayrıca Türkçe rap’i de çok başarılı buluyorum.

Nihan: İddialı gözükmeyi seviyorum

 Sahnede ve kliplerde iddialı gözükmeyi seviyorum

Uzun süre dans eğitimi de aldınız. Konserlerde seyircilere iddialı şovlar sunacak mısınız?

- Bundan emin olabilirsiniz, kesinlikle sunacağım. Türkiye’de bu oldukça eksik. Türkiye’de de güzel dans şovları var fakat daha enerji dolu, daha Avrupai hale getirilebilir. En etkileyici şovlar, konserlerde olacak. Çünkü seyircinin bunu görmek istediğini düşünüyorum.

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Sahnede ve kliplerimde iddialı gözükmeyi seviyorum. Özellikle pop sanatçılarının sahne şovunun iddialı olması gerektiğini düşünmekteyim. Aksi çok sıkıcı olmaz mıydı? Sahne şovu sadece şarkıdan ibaret değildir.

Emeğimin karşılığına alacağıma inanıyorum

Sektöre yeni adım atmış biri olarak örnek aldığınız birileri var mı?

- Bu soru için çok net bir cevabım var: Beyoncé.

Beyoncé de sahnede çok iddialı giyiniyor, bunu sesi olmadığı için yapmıyor. Çünkü bu kadının sesi tartışılamaz.

Sizce Türkiye’de yıldız pop isimleri yetişiyor mu?

- Dünya değişiyor, Türkiye değişiyor, müzik de değişiyor. Eski dönemdeki sanatçılara benzemeseler de en az onlar kadar değerli sayısız yıldız var Türkiye’de.

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Kariyerinizle ilgili öngörüleriniz nelerdir? Hayallerinize ulaşacağınıza inanıyor musunuz?

- Çok güzel bir giriş yaptık ve kariyerimle ilgili daha büyük hedeflerim var. Güzel yerlere geleceğime, emeğimin karşılığını alacağıma inanıyorum. Allah’tan her şeyin hayırlısını diliyorum.

 

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