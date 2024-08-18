Nihan Akkuş oğluyla Çeşme'de

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Akkuş önceki gün annesi ve 15 yaşındaki oğlu Ali Yiğit’le birlikte Fun Beach’teydi.

Parmağındaki pahalı yüzükleri annesine emanet ettikten sonra denize giren Nihan Akkuş, oğluyla eğlenceli dakikalar geçirdi. (Deniz BOY)

Plaj tarzı

Demet Özdemir, sezonun yorgunluğunu atıyor. Arkadaşlarıyla güneş ve denizin tadını çıkaran oyuncu, fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı. Plaj tarzı çok beğenilen ünlü oyuncu, siyah incili mayosu ve büyük güneş gözlüğü ile takipçilerinden tam not aldı.

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Senin için beste yapacağım

Sibel Yıldırım geçen akşam Bodrum Oba Otel’de sahneye çıktı. Yıldırım, kendisini dinlemeye gelen Orhan Gencebay’ın doğum gününü de kutladı. Gencebay, “Harikasın, güzel ve duygulusun. Beni de duygulandırdın. Görevini fevkalade yerine getiriyorsun” dedikten sonra şarkıcı için bir beste yapacağını da açıkladı. Gencebay, “Tamamladığım zaman teslim edeceğim” açıklamasını da yaptı.

Kapadokya’da 3 klip çekti

Türk sanat müziği yorumcusu Umut Akyürek, Kapadokya’da 3 günde 3 klip çekti.



Umut Akyürek, “Al Gece Yarılarımı Benden”, “Ellere Bıraktın Beni” ve “Vurma” şarkılarının klipleri için Kapadokya’da kamera karşısına geçti. Klip çalışmalarının sanat yönet-menliğini sanatçının eşi Oktay Ertuğrul üstlendi.