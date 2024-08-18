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Nihan Akkuş oğluyla Çeşme'de

Güncelleme Tarihi:

#Nihan Akkuş#Ali Yiğit Buruk#Okan Buruk
Nihan Akkuş oğluyla Çeşmede
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2024 10:13

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’la 17 yıllık evliliği geçtiğimiz aylarda sona eren Nihan Akkuş, Çeşme tatilinde görüntülendi.

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Akkuş önceki gün annesi ve 15 yaşındaki oğlu Ali Yiğit’le birlikte Fun Beach’teydi.

Parmağındaki pahalı yüzükleri annesine emanet ettikten sonra denize giren Nihan Akkuş, oğluyla eğlenceli dakikalar geçirdi. (Deniz BOY)

Nihan Akkuş oğluyla Çeşmede

Plaj tarzı

Demet Özdemir, sezonun yorgunluğunu atıyor. Arkadaşlarıyla güneş ve denizin tadını çıkaran oyuncu, fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı. Plaj tarzı çok beğenilen ünlü oyuncu, siyah incili mayosu ve büyük güneş gözlüğü ile takipçilerinden tam not aldı.

Nihan Akkuş oğluyla Çeşmede

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Senin için beste yapacağım

Sibel Yıldırım geçen akşam Bodrum Oba Otel’de sahneye çıktı. Yıldırım, kendisini dinlemeye gelen Orhan Gencebay’ın doğum gününü de kutladı. Gencebay, “Harikasın, güzel ve duygulusun. Beni de duygulandırdın. Görevini fevkalade yerine getiriyorsun” dedikten sonra şarkıcı için bir beste yapacağını da açıkladı. Gencebay, “Tamamladığım zaman teslim edeceğim” açıklamasını da yaptı.

Nihan Akkuş oğluyla Çeşmede

Kapadokya’da 3 klip çekti

Türk sanat müziği yorumcusu Umut Akyürek, Kapadokya’da 3 günde 3 klip çekti.

Umut Akyürek, “Al Gece Yarılarımı Benden”, “Ellere Bıraktın Beni” ve “Vurma” şarkılarının klipleri için Kapadokya’da kamera karşısına geçti. Klip çalışmalarının sanat yönet-menliğini sanatçının eşi Oktay Ertuğrul üstlendi.

Nihan Akkuş oğluyla Çeşmede

 

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#Nihan Akkuş#Ali Yiğit Buruk#Okan Buruk

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